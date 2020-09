Banco PAN vai oferecer plataforma Pix

Foi aprovado hoje pelo Banco Central o projeto de aplicativo do Banco PAN para sistema de transferências e pagamentos instantâneos Pix. O PAN vem atuando com suas áreas de Produtos e Tecnologia desde as primeiras discussões sobre o Pix para poder oferecer esse serviço a clientes já no primeiro dia de atividade, em 5 de outubro, no cadastramento das chaves, e, depois, no início efetivo das operações em 16 de novembro.

O Banco já definiu que seus clientes vão usar o Pix gratuitamente de 3 formas: chaves de cadastro, que serão usadas para direcionar os pagamentos do PIX para a agência e conta bancária do cliente; QR Code, que fará pagamentos de forma rápida no aplicativo do banco digital; ou pagamento por inserção de dados, que funcionará como uma TED ou DOC.