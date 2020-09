Cedae: Projeto de concessão de serviços tem adesão de 46 municípios do Estado do Rio

O governador em exercício, Cláudio Castro, participou, nesta sexta-feira, de videoconferência sobre a continuidade do processo de concessão dos serviços da Cedae. Proposto pelo BNDES, o modelo de concessão já tem a adesão de 46 dos 64 municípios do estado do Rio de Janeiro, abrangendo 90% da população atendida pela companhia. Itaocara, Laje do Muriaé, ambas no Noroeste Fluminense, e Piraí, na Região do Médio Paraíba, foram as cidades mais recentemente aderiram à proposta. O prazo para adesão dos municípios se encerra nesta sexta-feira.



Na reunião, Cláudio Castro reiterou seu compromisso com a finalização do processo de concessão.



"Todo esse processo nasce da união de esforços e se baseia em uma ação estritamente técnica, que vai gerar 46 mil empregos em todo estado, com investimentos de aproximadamente R$ 30 bilhões. A concessão do serviço de saneamento será um marco histórico para Rio de Janeiro e referência no país, beneficiando 14 milhões de pessoas", afirmou.



Além do governador, participaram do encontro os secretários Marcelo Lopes (Desenvolvimento Econômico) e Guilherme Mercês (Fazenda); o Procurador Geral do Estado, Bruno Dubeux; o presidente do BNDES, Gustavo Montezano; o Diretor de Infraestrutura, concessões e PPPs, Fábio Abrahão, entre outros membros do banco.



Responsável por conduzir o processo de concessão dos serviços da Cedae, o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Lopes, destacou a aproximação feita com os municípios em audiências virtuais e o encaminhamento dado a todo o processo em parceria com o BNDES.



"Ao longo dos últimos meses, fizemos um trabalho de esclarecimento, principalmente junto aos prefeitos de cidades do interior fluminense. Realizamos reuniões e buscamos a adesão ao plano, certos de que os benefícios para os municípios são enormes", ressaltou o secretário.



O presidente do BNDES, Gustavo Montezano, destacou a complexidade do processo e seu impacto social, inclusive no reaquecimento do setor de construção civil, gerando empregos.



O projeto de concessão de serviços da Cedae prevê redução dos custos com saúde pública; melhoria na educação, com o aumento do tempo médio de permanência na escola por redução da incidência de doenças provenientes da falta de saneamento; crescimento da produtividade; valorização imobiliária; expansão do turismo; geração de empregos; movimentação da economia local; recebimento de outorga pelos municípios; e aumento da arrecadação tributária.



O edital de concessão está previsto para ser divulgado em 30 de outubro. O leilão deve ocorrer no início do ano que vem.