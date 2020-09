Banco do Brasil: Rubem Novaes apresenta carta de renúncia com efeito a partir de amanhã

Rubem Novaes entregou, nesta segunda-feira, sua renúncia ao cargo de presidente do Banco do Brasil, com efeitos a partir desta terça-feira, 22, indicando que André Brandão deve ser oficializado ao posto nesta terça-feira. A nomeação de Brandão tem de ser assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, que deve receber o executivo amanhã, segundo fontes. O decreto que oficializará o novo presidente do BB tem de ser publicado no Diário Oficial.



Rubem Novaes, de 75 anos, assumiu a presidência do BB no início da gestão de Jair Bolsonaro e comunicou sua saída em julho ao ministro da economia, Paulo Guedes, e ao presidente, alegando necessidade de deixar a cadeira para alguém mais jovem para conduzir a transformação digital da instituição.



Novaes era também defensor da privatização do BB, seguindo a linha do ministro Guedes.