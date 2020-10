Empresário Jae Ho Lee Divulgação

Por O Dia

Rio - O varejo já dá sinais de retomada e possibilidades para investimentos e expansão do negócio. Para dividir soluções e saídas para aumentar a presença no mercado, atuando em outras praças e conquistando novos clientes, o empresário Jae Ho Lee é o convidado da quinta mentoria coletiva do programa brMalls Partners. À frente dos grupos Ornatus e Halipar e detentor do Montana Grill, Croasonho, Morana, Love Brands, entre outras, o administrador fará um encontro com empreendedores de todo o Brasil ao vivo no próximo dia 21/10, às 9h30, no canal Juntos pelo Varejo, no Youtube.



As mentorias coletivas são gratuitas e têm uma hora de duração. A cada evento, mentores Endeavor e profissionais que são referências no mercado trocam experiências e respondem as diversas dúvidas que podem surgir durante a transmissão pelas quinze empresas participantes do programa e demais empreendedores de todo o país pelo chat. Já participaram grandes nomes do varejo brasileiro como Caito Maia e Pierre Berenstein, por exemplo.



“A mentoria sobre expansão vem em um momento oportuno para os varejistas que começam a enxergar novas oportunidades para crescerem no pós-pandemia. Os aprendizados colhidos até aqui têm colaborado para as quinze empresas participantes a encontrarem as respostas para os seus desafios e desenharem planos de negócios mais ousados para lidar com o novo cenário ainda mais fortalecidas” – afirma Jini Nogueira, diretora Comercial da brMalls.



O encontro sobre expansão faz parte de uma sequência de seis bate-papos abertos ao público até o final do ano que abordam as principais dores do varejista brasileiro – gestão financeira, presença digital, gestão de pessoas, vendas, entre outros.



“Fizemos conexões importantes com profissionais relevantes para o nosso setor e os aprendizados extraídos nas mentorias somados ao contato com os outros empreendedores têm contribuído bastante para o nosso crescimento no mercado” – afirma Frederico Nicolau, Gerente de Inovação da Oral Unic, empresa participante da terceira edição do brMalls Partners.



As quinze marcas desse ano já enxergam resultados promissores com o apoio do brMalls Partners. Mesmo com a retomada gradual do varejo e com os impactos da pandemia, os empreendedores projetam um faturamento total superior a R$ 300 milhões, mais de 50% em relação a 2019. Para se ter uma ideia, na edição passada, por exemplo, as empresas participantes registraram um crescimento médio de mais de 70% em faturamento, entre 2018 e 2019. Foram mais de 100 horas de troca de experiências com mais de 40 mentores e 25 executivos da brMalls.



"As scale-ups são os grandes motores do crescimento de empregos e de inovação no Brasil. Por isso, apoiá-las, principalmente agora, para que sigam crescendo e trocando sobre as principais dores de crescimento é a melhor forma de promover um ecossistema saudável e preparado para a retomada econômica do país", diz Camilla Junqueira, diretora geral da Endeavor.



Confira as 15 marcas selecionadas para a 3ª edição do brMalls Partners:

Closet BoBags (RJ); Criamigos (SP); Graviola (RJ); Hachimitsu (PR); INBOx (SP); La Fruteria (RJ); La Guapa (SP); Make a Cake (RJ); Nanica Brasil (SP); Noma Sushi (SC); Oral Unic (SC); Patties (SP); Pró-Corpo (SP); Troisgros (RJ); Wondersize (SP)



Para mais informações sobre os programas da brMalls:

brMalls Partners - https://endeavor.org.br/scaleup/brmallspartners

Juntos pelo Varejo - https://juntospelovarejo.brmalls.com.br/



Sobre a brMalls

A brMalls é referência no setor de varejo no Brasil, com participação em 31 shoppings centers relevantes nas cinco regiões do país. Orientada pela inovação e com o propósito de transformar seus espaços em destino de felicidade e oportunidade, a companhia busca promover - com um mix diversificado - a melhor experiência ao consumidor e gerar resultados sólidos e de longo prazo para lojistas e investidores.