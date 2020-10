Decisão de auxiliar no cálculo do abono foi anunciada depois que foi decretada a prorrogação da MP 936 Reprodução de Internet

Brasil - O fim de ano se aproxima. Mesmo em um cenário de pandemia, a previsão para gastos com festas, confraternizações e presentes continua valendo. O segundo semestre do ano tem duas datas muito importantes para o comércio: a Black Friday e o Natal. A tendência da nova temporada, de acordo com os comerciários, deve ser um aumento de compras online. Todo o dinheiro que é recebido como benefício pode ser utilizado para completar gastos ou direcionado para outras fontes.



“Com um dinheiro extra é preciso se organizar para não pecar nos exageros e acabar tirando o dinheiro de pontos importantes do planejamento financeiro. Investindo em pequenas dívidas que podem fazer efeito de forma negativa no final do ano e levar a começar 2021 no vermelho”, afirmou a educadora financeira e membro do Fórum 3C, Andrheya Dória.



Andrheya destaca dicas essenciais para usar o abono do PIS e outros benefícios neste fim de ano. Entre as opções estão planejamento, quitação de dívidas, investimento, e, por que não, um agrado. "A base de qualquer relação financeira saudável é o planejamento. Ter em mente quais são as obrigações para o mês é importante", afirmou ela. A educadora financeira ainda acrescenta. "Caso identificada necessidades de pagamentos, não previstos, de gastos necessários, como aumento no consumo de luz e água, usar o PIS é uma boa opção".



Além disso, utilizar o benefício para gastos pontuais pode reduzir preocupações. "Outro ponto é quitar dívidas já abertas de cartão de crédito, carnês e compras. E com isso, adiantar algumas parcelas pode reduzir o valor da compra e juros", reforçou a especialista. Para aqueles que têm um planejamento mais estruturado, Andrheya ressalta que o dinheiro extra pode significar presentes novos e ceia mais farta. "Presentear não só a si, mas como a família e amigos no trabalho com o valor recebido pode ser uma boa escolha quando não tem gastos mais importantes em vista", completou.

Outra opção é investir o dinheiro em algum fundo de rendimento. "A cada novo depósito, você tem a garantia de começar o ano de 2021 com algum fundo de emergência para eventuais necessidades. Criar uma poupança para filhos ou dependentes é uma escolha assertiva. Embora o valor do abono do PIS seja relativamente pequeno, de no máximo um salário mínimo, quando bem estudado ele pode ser útil", finalizou a educadora financeira.

Abono salarial

Na semana passada, os nascidos em outubro começaram a receber o abono salarial do calendário de 2020/2021 do PIS. A Caixa Econômica Federal ainda vai pagar os nascidos em novembro e dezembro. São mais de 731 mil trabalhadores com direito ao benefício, com um total de R$ 565 milhões em recursos. No calendário anterior, mais de dois milhões de trabalhadores não realizaram o saque do Abono. Mas eles ainda podem sacar os valores. O montante varia de R$ 88 a R$ 1.045, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano de 2019.



Para sacar os valores, basta comparecer a qualquer agência da Caixa, com o cartão cidadão e senha, terminais de autoatendimento, unidades lotéricas e nos correspondentes Caixa Aqui. O saque pode ser realizado até o dia 30 de junho de 2021. São R$ 15,8 bilhões para 20,5 milhões de trabalhadores, disponibilizados pela Caixa.

Para ter direito ao abono, o trabalhador precisa estar inscrito no PIS há pelo menos cinco anos, e ter trabalhado formalmente por pelo menos 30 dias em 2019, com remuneração mensal média de até 2 salários mínimos.