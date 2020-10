Os pagamentos do dia são voltados para inscritos no Bolsa Família e integrantes do Ciclo 2 do auxílio, que não fazem parte do programa social Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por iG

Publicado 22/10/2020 10:14 | Atualizado 22/10/2020 10:24

A Caixa Econômica Federal libera saques do auxílio emergencial a 5,4 milhões de brasileiros nesta quinta-feira (22). Os pagamentos do dia são voltados para inscritos no Bolsa Família e integrantes do Ciclo 2 do auxílio, que não fazem parte do programa social.



A parcela a ser recebida pelos trabalhadores varia e, no caso do Bolsa Família , o pagamento já é da 2ª parcela de R$ 300 do benefício , ou seja, a sétima parcela do auxílio . Os contemplados desta quarta são 1,6 milhão de trabalhadores com Número de Identificação Social (NIS) de final 4.



Para quem não faz parte do Bolsa Família e recebe o auxílio emergencial , a parcela liberada para saque nesta quinta beneficia os 3,8 milhões de integrantes do Ciclo 2 nascidos em novembro, que receberam o depósito dos R$ 600 em 28 de setembro e desde então só podiam usar o dinheiro pelo aplicativo Caixa Tem.



Qual parcela cada grupo do Ciclo 2 do auxílio recebe?

- Quem foi aprovado no primeiro lote poderá sacar a quinta parcela;

- Quem foi aprovado no primeiro lote, mas teve o benefício suspenso, poderá sacar a quinta parcela;

- Quem foi aprovado no segundo lote poderá sacar a quarta parcela;

- Quem foi aprovado no terceiro lote poderá sacar a terceira parcela;

- Quem foi aprovado no quarto lote poderá sacar a terceira parcela;

- Quem foi aprovado no quinto lote poderá sacar a segunda parcela;

- Quem foi aprovado no sexto lote poderá sacar a segunda parcela;

- Quem foi aprovado no sétimo lote poderá sacar a primeira parcela; e

- Quem teve o benefício suspenso em agosto e foi reavaliado poderá sacar todas as parcelas já recebidas em poupança digital.



Para conferir sua situação, é possível checar no aplicativo auxílio emergencial ou no site auxilio.caixa.gov.br



Calendários do auxílio para quem saca nesta quinta-feira

Bolsa Família:



19 de outubro: NIS final 1;

20 de outubro: NIS final 2;

21 de outubro: NIS final 3;

22 de outubro: NIS final 4 ;

23 de outubro: NIS final 5;

26 de outubro: NIS final 6;

27 de outubro: NIS final 7;

28 de outubro: NIS final 8;

29 de outubro: NIS final 9; e

30 de outubro: NIS final 0.



Ciclo 2 - depósitos (já encerrados):



28 de agosto - nascidos em janeiro;

2 de setembro - nascidos em fevereiro;

4 de setembro - nascidos em março;

9 de setembro - nascidos em abril;

11 de setembro - nascidos em maio;

16 de setembro - nascidos em junho;

18 de setembro - nascidos em julho;

23 de setembro - nascidos em agosto;

25 de setembro - nascidos em setembro;

28 de setembro - nascidos em outubro e novembro; e

30 de setembro - nascidos em dezembro.



Ciclo 2 - saques e transferências:



19 de setembro - nascidos em janeiro;

22 de setembro - nascidos em fevereiro;

29 de setembro - nascidos em março;

1º de outubro - nascidos em abril;

3 de outubro - nascidos em maio;

6 de outubro - nascidos em junho;

8 de outubro - nascidos em julho;

13 de outubro - nascidos em agosto;

15 de outubro - nascidos em setembro;

20 de outubro - nascidos em outubro;

22 de outubro - nascidos em novembro ; e

27 de outubro - nascidos em dezembro