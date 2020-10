Condomínio Bella Vista, no Fonseca, em Niterói Divulgação

Por O Dia

Brasil - A partir desta quinta-feira começou a valer as novas taxas do crédito imobiliário para pessoas físicas anunciadas pela Caixa Econômica Federal. A queda divulgada pelo banco é de até 0,50 ponto percentual. A linha de crédito com recursos do Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE) e indexada pela Taxa Referencial terá taxa mínima de TR + 6,25% e máxima de TR + 8%, para imóveis residenciais. Já para unidades comerciais, a mínima é de TR + 7,25% e máxima de 8,75%.

Os clientes que contratarem financiamento de imóveis novos até 30 de dezembro de 2020 terão a opção de carência de seis meses para iniciar o pagamento das parcelas de juros e amortização.

Publicidade

Os clientes já podem acessar as novas taxas no simulador habitacional Caixa, disponível no aplicativo Habitação Caixa, site www.caixa.gov.br e correspondentes Caixa Aqui. O aplicativo está disponível para os sistemas operacionais Android e IOS e pode ser baixado gratuitamente nas lojas Google Play ou App Store.

Crédito imobiliário



Publicidade

O banco estima conceder mais de R$ 14 bilhões em crédito imobiliário SBPE até o fim deste ano. Esse sistema financia imóveis para a classe média com recursos da poupança. Desde 2018, o banco reduziu em 2,5 pontos percentuais a taxa de juros para a modalidade de crédito indexada pela Taxa Referencial (TR).