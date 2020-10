MPF enviou ofício à gerênicia do INSS sobre funcionamento de agências da Região Serrana Paula Valviesse

Por O Dia

Brasil - Nesta quarta-feira, Dia do Servidor Público, as agências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não abrem. A data foi definida como ponto facultativo no serviço público federal pela Portaria nº 679, de 30 de dezembro de 2019, do Ministério da Economia.



Apesar do fechamento das agências, os cidadãos podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços pelo site Meu INSS – também disponível como aplicativo para celular– ou, ainda, por meio do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.