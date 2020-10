Presidente Jair Bolsonaro voltou a questionar a obrigatoriedade da vacinação e o tempo de seus estudos Agência Brasil

Por Marina Cardoso

Publicado 27/10/2020 20:00 | Atualizado 27/10/2020 20:47

Brasil - O Ministério da Economia afirmou não ter previsão para o pagamento do 13º salário para os beneficiários do Bolsa Família neste ano. Em nota, a pasta informou que não existe previsão orçamentária até a data.

No ano passado, o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) editou uma Medida Provisória estabelecendo o pagamento na parcela em 2019. A medida foi definida como cumprimento de uma promessa feita na campanha eleitoral de 2018.

Publicidade

Em 2019, o pagamento da parcela ocorreu do dia 10 de dezembro e foi até 23 de dezembro. O 13º salário foi pago para mais de 13,1 de famílias receberam o benefício na época, que custou R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos. O governo desembolsou R$ 2,5 bilhões com o pagamento do benefício deste mês, mais R$ 2,5 bilhões com o décimo terceiro.

Há pelo menos três meses, Bolsonaro e os ministros se movimentam para acabar com o Bolsa Família e colocar no seu lugar, mesmo programa social, o Renda Cidadã. De acordo com estimativa do governo, a nova ação deverá ter mais recursos que o antigo programa. O Renda Cidadã teve impasse com os recursos que seriam utilizados para o programa. Entidades, especialistas e Congresso Nacional discordou dos fundos dos precatórios e parte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (Fundeb).

Publicidade

Procurada também pelo DIA, o Ministério da Cidadania, responsável pelo programa, não respondeu até o fechamento desta reportagem.