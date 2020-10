Agências do INSS funcionarão normalmente nesta quarta-feira; ponto facultativo será na sexta Cléber Mendes

Por O Dia

As agências do INSS funcionarão normalmente nesta quarta-feira (28). A Portaria nº 679/ME, de 30/12/2019, do Ministério da Economia, foi alterada pela Portaria n° 362, publicada nesta terça-feira (27), adiando o ponto facultativo relativo ao Dia do Servidor Público para a sexta-feira, dia 30, quando as agências estarão fechadas para atendimento ao público.



O instituto informou que os cidadãos podem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços sempre pelo Meu INSS, também disponível como aplicativo para celular, ou, ainda, por meio do telefone 135, que funciona de segunda a sábado, de 7h às 22h.