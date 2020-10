Modelo de transação no Pix Divulgação

Por O Dia

Publicado 29/10/2020 20:06 | Atualizado 29/10/2020 20:08

Brasil - De 3 a 15 de novembro, alguns clientes das 762 instituições aprovadas para ofertar o Pix poderão experimentar as primeiras transações com Pix, o pagamento instantâneo brasileiro. Essa fase de operação restrita contará com clientes selecionados pelas instituições, que terão acesso a todas as funcionalidades do Pix, entre elas a de iniciar pagamentos.



Todos os clientes deverão ser informados sobre o período de operação restrita do Pix, inclusive com a distinção do que cada cliente (entre selecionados e não selecionados) poderá realizar, bem como os horários de funcionamento do Pix no período.



O recebimento de transações Pix, seja por inserção manual de dados, seja pela chave Pix, estará disponível para todos os clientes que possuam conta transacional nas instituições habilitadas. A conta transacional pode ser conta corrente, conta poupança ou conta de pagamento pré-paga.



“O Pix só entra em plena operação em 16 de novembro”, explica Carlos Eduardo Brandt, chefe adjunto no Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro, do BC.

Ainda segundo ele, as instituições poderão executar todas as funcionalidades do Pix de forma gradual, com número reduzido de usuários, para que os clientes comecem a se familiarizar com a novidade. As transações na operação restrita serão válidas, ou seja, os recursos serão de fato movimentados entre os usuários.

Publicidade

“Mesmo clientes que nunca ouviram falar do Pix, poderão ser surpreendidos no dia 3. Pode ser que um cliente receba um valor legítimo na sua conta, caso algum conhecido ou devedor seja um dos clientes selecionados para integrar o período de operação restrita e escolha fazer o pagamento com Pix", detalha Breno Lobo, chefe de divisão no BC.



Durante a operação restrita, o Pix funcionará com horário diferenciado, conforme a grade: regra geral, das 9h às 22h, nas quintas-feiras, dias 5 e 12 de novembro, das 9h às 24h, e sextas-feiras, dias 6 e 13 de novembro, das 0h às 22h.



Aos usuários selecionados para o período de operação restrita serão habilitadas as funcionalidades no aplicativo, na opção Pix. O cliente precisa se certificar da necessidade ou não de atualizar o aplicativo da instituição financeira ou de pagamento. Além da opção 'Minhas chaves', que já está disponível, estarão acessíveis as opções 'Pagar com Pix' e 'Receber com QR Code'.