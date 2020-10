Usina de biogás da Vivo foi inaugurada no dia 29 em São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos Divulgação

A cidade de São Pedro da Aldeia, na Região dos Lagos do Rio, ganhou na última quinta-feira uma usina de biogás, a primeira de geração distribuída de energia que a operadora de telefonia Vivo pretende construir no Brasil. A usina, construída em parceria com o Grupo Gera Energia, está instalada em uma área de 300 metros quadrados, junto ao aterro de Dois Arcos. Ela irá produzir mais de 11 mil MWh/ano e atender cerca de 320 unidades consumidoras da Vivo que estão localizadas na área de concessão da Enel. O Estado do Rio de Janeiro deve receber outras cinco usinas no modelo de geração distribuída (GD), sendo quatro de fonte solar, nos municípios de Quissamã e Seropédica, e uma de fonte hídrica em Miguel Pereira.



A nova estrutura integra o projeto de geração distribuída da Vivo, anunciado em julho deste ano, que prevê a expansão do modelo com fontes renováveis de origem solar (61%), hídrica (30%) e de biogás (9%) para todo o Brasil. A iniciativa prevê a instalação de mais de 70 usinas em todas as regiões do País, operando em 23 estados, além do Distrito Federal. Deste total, 14 já estão em funcionamento e o restante deve estar operacional até meados de 2021. No caso da geração de energia do biogás, ocorre a conversão da energia química do gás em energia mecânica por meio de um processo controlado de combustão. Essa energia mecânica ativa um gerador que produz energia elétrica, que é injetada na rede da concessionária local, neste caso, a Enel Rio.



O projeto, como um todo, responde por mais de 80% do consumo em baixa tensão, atendendo mais de 28 mil unidades da empresa. Além de contribuir com o meio ambiente por ser renovável e de baixo impacto, a medida deve gerar uma economia anual importante nos gastos com energia. "Diversificando a nossa matriz energética, promovemos a inovação capaz de agregar valores socioambientais, econômicos, além de mitigar riscos climáticos", afirma Caio Guimarães, diretor de Patrimônio da Vivo. "A obtenção de energia por meio da geração distribuída, em pequenas usinas, próximas aos pontos consumidores, contribui ainda para minimizar as perdas no sistema de distribuição, além de reduzir as emissões de CO² e evitar impactos de grandes empreendimentos no meio ambiente e comunidade", explica o executivo.



Os investimentos no modelo GD são realizados pelas empresas contratadas, com a contrapartida de uma parceria de longo prazo com a Vivo, de até 20 anos. Com todas as usinas operando, a Vivo produzirá cerca de 670 mil MWh/ano de energia, o suficiente para abastecer todo o consumo de uma cidade de até 300 mil habitantes.



Em operação

Além da usina de biogás, no Rio de Janeiro, há usinas em operação pela Vivo em Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. A primeira usina de fonte solar foi inaugurada em junho deste ano, em Campinas, instalada em uma área de 80 mil m². Construída em parceria com a TMW Energy, a usina tem capacidade de 4,77MW e está instalada na área de concessão da CPFL Paulista.



No Mato Grosso, área de concessão da Energisa MT, a usina em parceria com a empresa Centrais Elétricas Salto dos Dardanelos iniciou sua operação em março deste ano, com capacidade de 3,5 MW, produzida a partir de fonte hídrica. Também estão operacionais usinas em Goiás - uma em Rio Verde, de fonte hídrica, e outra em Bela Vista de Goiás, de fonte solar. Juntas, as usinas implantadas com a Athon Energia irão produzir cerca de 21.200 MWh/ano e abastecer mais de 700 unidades consumidoras da empresa, como lojas, torres, antenas, equipamentos de telecomunicações e escritórios na área de concessão da Enel GO.



O modelo de geração distribuída da Vivo teve início em 2018 no Estado de Minas Gerais, área de concessão da Cemig, com o abastecimento das mais de 3 mil estações rádio base da empresa. O projeto, em parceria com a Hy Brazil, contempla um conjunto de usinas de fonte hídrica com capacidade de 22,4 MW. Nesta segunda fase, o modelo está sendo expandido oficialmente para todo o país.