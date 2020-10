Os pagamentos para os empregados que têm direito ao abono salarial, mas ainda não receberam, terão início em meados de dezembro Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Brasil - Uma das medidas emergenciais lançadas pelo Ministério da Economia para contornar os efeitos econômicos da pandemia de covid-19 foi a antecipação do pagamento do abono salarial 2019/2020. Desde julho, 8,4 milhões trabalhadores já receberam o benefício. Mas alguns trabalhadores ainda não receberam por falta do envio de informações pelos empregadores. Por isso, um segundo lote de pagamento será feito em dezembro.

A pasta informou que todo ano é feito esse segundo lote de pagamento. Devido à pandemia, as empresas tiveram até o dia 30 de setembro para regularizar as informações dos trabalhadores. Essas informações estão sendo processadas para contemplar os trabalhadores que ainda não receberam o benefício.



Dessa forma os trabalhadores com direito ao PIS que nasceram entre julho e dezembro de 2020, receberão o benefício, pela Caixa, em meados de dezembro, os demais seguem a regra do calendário, conforme a seguir:

Nascidos em Recebem a partir de Recebem até



Janeiro 19 / 01 / 2021 30 / 06 / 2021

Fevereiro 19 / 01 / 2021 30 / 06 / 2021

Março 11 / 02 / 2021 30 / 06 / 2021

Abril 11 / 02 / 2021 30 / 06 / 2021

Maio 17 / 03 / 2021 30 / 06 / 2021



Junho 17 / 03 / 2021 30 / 06 / 2021



Os trabalhadores com direito ao Pasep, com inscrições finais “0”,”1”, “2”, “3” e “4”, receberão o benefício, pelo Banco do Brasil, em meados de dezembro, os demais seguem a regra do calendário, conforme a seguir:

Final da inscrição Recebem a partir de Recebem até

5 19 / 01 / 2021 30 / 06 / 2021

6 e 7 11 / 02 / 2021 30 / 06 / 2021

8 e 9 17 / 03 / 2021 30 / 06 / 2021