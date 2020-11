Por iG - Economia

São Paulo - Nesta terça-feira, o aplicativo Caixa Tem passa por instabilidade. Usuários reclamaram que tiveram dificuldades para acessar o app, que é utilizado por beneficiários do auxílio emergencial, do FGTS emergencial e do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (BEm).

Os usuários que conseguiram acessar o app relataram que não foi possível realizar transações nesta terça.

O caixa tem n entra eu to tentando em desespero já pic.twitter.com/g6HsPnKeoh — nana (@multirealme) November 3, 2020

O aplicativo Caixa Tem oferece serviços para o pagamento de contas de concessionárias e boletos, realização de compras e transferências bancárias para contas na Caixa e em outros bancos.

Até a publicação desta matéria, a Caixa não deu nenhum posicionamento se está ciente do problema e se tenta resolvê-lo.