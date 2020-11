Pesquisa analisou se brasileiros vão mudar hábitos nas festas de fim de ano por conta da pandemia Divulgação

Publicado 09/11/2020 13:46 | Atualizado 09/11/2020 13:48

Rio - Os planos de fim de ano, desde viagens até estilo de compras de Natal, mudaram para os brasileiros. É o que aponta uma pesquisa realizada em setembro de 2020 com mais de 1.100 entrevistados nas principais capitais do Brasil pela Hibou, em parceria com Score Group. De acordo com o estudo, 52% mudarão algum hábito neste fim de ano por conta da pandemia.

Ainda de acordo com o levantamento, 48% não irão mais viajar, 48% desistiram de comemorações em bares e restaurantes e 35% reduziram o número de pessoas na comemoração.



Já 79% dos brasileiros vão passar o Natal em casa com suas famílias; e 65% fará o mesmo na virada. Sem querer arriscar viagens e aglomerações, apenas 50% se dizem esperançosos, para 2021, já 41% está preocupado e somente 21% se diz otimista.



"Ficar em casa não significa deixar de comemorar o Natal. A festa vai ocorrer em um novo formato, e por isso, entender como se aproximar dessa rotina caseira para a festividade pode gerar novas oportunidades para marcas em geral", diz Lígia Mello, sócia da Hibou e responsável pela pesquisa.



Essa mentalidade refletirá também nas compras. 19% vão escolher marcas que tiveram atitudes relevantes durante a pandemia. A média de quantidade de presentes será de 4 ou 5, e 75% das pessoas gastará até 100 reais. 62% vão comprar online, sendo 80% através do smartphone. 53% fará isso por causa da Covid. 14% nem fará compras.



Dos 57% dos brasileiros que vão comprar presencialmente, 65% preferem desta forma porque já levam o produto. O shopping continua sendo o lugar presencial preferido para 41%, seguido das lojas de grandes redes 27%, lojas de bairros 22%, 5% outlets e 4% encomendas de pequenas lojas.



"A forma de comprar os presentes é a grande mudança para este Natal. O brasileiro se familiarizou mais com o processo de entrega pelo aumento de compras online em 2020, e já vai usar essa rotina neste final de ano", comenta Ligia.



32% vão comprar tanto online quanto presencialmente, no presencial a facilidade de comprar e já levar para casa é importante para 63% destes.



A compra deve ser de marcas já conhecidas para 77% dos consumidores, reforçando a relação já construída, um número novo é que 21% pretende comprar produtos artesanais incentivando assim o pequeno empreendedor. 32% pretendem pagar tudo à vista, 29% irão parcelar no cartão e 16% devem pagar em dinheiro.