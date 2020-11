Em 2018, o prefeito Marcelo Crivella sancionou lei que permite que quem ampliou o imóvel fora da planta pode regularizar o 'puxadinho' Reprodução da internet

Por Marina Cardoso

Publicado 09/11/2020 18:46

Rio - Assim como todo o país, o Rio ainda enfrenta os desafios impostos pela pandemia do coronavírus. Porém, mesmo com a covid-19, a procura por imóveis no Rio tem crescido nos últimos meses. Segundo levantamento realizado pela OLX Brasil, no estado houve aumento de 33% na demanda por aluguel e de 24% na procura por compra de imóveis, se comparados com o mesmo período do ano passado. Já no Brasil, a taxa de compra ficou em 27%, enquanto o aluguel 11%.

Na capital fluminense, o interesse na compra teve alta de 34% e no aluguel crescimento de 16%, na mesma comparação. Na região Sudeste, a procura por imóveis aumentou 18% no terceiro trimestre deste ano em relação ao ano passado. “A covid-19 provocou mudanças de comportamentos e hábitos. O desejo de ter um imóvel maior ou de mudar de localidade, por exemplo, e as baixas taxas de juros e a maior disponibilidade de crédito pelos bancos têm movimentado o mercado de aluguel e venda”, explica Marcelo Dadian, diretor de imóveis da OLX Brasil.

Dadian também afirma que, por meio da plataforma, eles também notaram aumento de 52% na procura por terrenos, sítios e fazendas no terceiro trimestre deste ano em relação ao mesmo período do ano passado.

"Há um aquecimento do mercado imobiliário em geral. No segundo trimestre deste ano, a OLX registrou um aumento de 15% na procura por imóveis residenciais em comparação ao mesmo período do ano anterior", explica o diretor de imóveis da empresa.