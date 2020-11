A média móvel trimestral cresceu 4,8% no trimestre encerrado em setembro Arquivo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 13:29 | Atualizado 10/11/2020 13:34

Em setembro, a produção industrial de 11 dos 15 locais pesquisados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) teve taxas positivas frente a agosto, na série com ajuste sazonal. O maior avanço foi no Paraná (7,7%), o quinto consecutivo, acumulando ganho de 46,2% no período.

A pesquisa aponta que seis locais cresceram acima da média nacional (2,6%): Amazonas (5,8%), São Paulo (5,0%), Espírito Santo (5,0%), Rio Grande do Sul (4,5%), Santa Catarina (4,5%) e Bahia (4,0%). Minas Gerais (1,9%), Ceará (1,3%), Região Nordeste (1,1%) e Goiás (0,4%) também tiveram altas em setembro. Já as quedas foram em Mato Grosso (-3,7%), Rio de Janeiro (-3,1%), Pará (-2,8%) e Pernambuco (-1,3%).

Publicidade

Média móvel trimestral

A média móvel trimestral cresceu 4,8% no trimestre encerrado em setembro de 2020 frente ao nível do mês anterior, após avançar em agosto (7,1%) e em julho (9,0%), quando interrompeu a trajetória predominantemente descendente iniciada em novembro de 2019.



Quatorze dos 15 locais pesquisados tiveram taxas positivas nesse mês, com destaque para os avanços mais acentuados registrados por Ceará (11,7%), Espírito Santo (8,9%), Amazonas (7,7%), Santa Catarina (7,0%), Região Nordeste (6,4%), São Paulo (6,2%), Rio Grande do Sul (6,1%), Bahia (5,4%) e Paraná (5,0%). Mato Grosso, com queda de 2,1%, mostrou o único resultado negativo em setembro de 2020.

Publicidade

Comparação



Na comparação com igual mês do ano anterior, a produção industrial mostrou expansão de 3,4% em setembro de 2020, com 12 dos 15 locais pesquisados apontando resultados positivos. Vale citar que setembro deste ano (21 dias) teve o mesmo número de dias úteis do que igual mês de 2019 (21).



Amazonas (14,2%), Ceará (8,5%) e Pará (8,1%) tiveram os avanços mais intensos. Santa Catarina (7,6%), Pernambuco (7,5%), Rio Grande do Sul (5,8%), Goiás (5,3%) e São Paulo (4,9%) também apontaram taxas positivas mais elevadas do que a média nacional (3,4%), enquanto Minas Gerais (3,3%), Paraná (3,2%), Região Nordeste (3,2%) e Rio de Janeiro (0,8%) completaram o conjunto de locais com crescimento na produção nessa comparação.



Por outro lado, Espírito Santo (-11,0%) e Mato Grosso (-6,2%) tiveram os recuos mais intensos. Bahia, com redução de 1,9%, também apontou resultado negativo.