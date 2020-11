Mulheres e jovens têm sido os mais afetados pela pandemia no mercado de trabalho, 'aprofundando a desigualdade no mercado de trabalho' Reprodução internet

Por AFP

Publicado 10/11/2020 20:43 | Atualizado 10/11/2020 20:46

Brasília - A recuperação do emprego na América Latina após a pandemia do novo coronavírus pode durar mais de uma década, informaram nesta terça-feira (10) a Cepal e a OIT em um relatório.



"Será uma crise mais longa do que todo mundo pensou", advertiu Alicia Bárcena, secretária-executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), durante a apresentação do relatório sobre Conjuntura do Trabalho na América Latina e no Caribe, em conjunto com a Organização Internacional do Trabalho em Santiago.



As economias latino-americanas encolheriam 9,1% este ano, com a perda de 47 milhões de emprego, aumentando a taxa de desocupação regional para 11%, três pontos a mais do que em 2019.



"O retorno ao nível de atividade econômica pré-pandemia levará vários anos, o que se traduzirá em uma lenta recuperação do emprego", diz o relatório.



A queda dos níveis de emprego ocorreu em todas as áreas. O trabalho formal encolheu 14% no segundo trimestre, enquanto o informal diminuiu 25%. O trabalho informal sempre foi "uma área de refúgio para o trabalho formal, mas desta vez não tem sido, já que teve quedas muito grandes", assegurou Bárcena.



Durante a pandemia, a informalidade atingiu 54%, devido, principalmente, ao fechamento de 2,7 milhões de empresas apesar dos esforços para manter os trabalhadores mediante mecanismos como férias antecipadas, redução das jornadas de trabalho, cortes salariais e trabalho remoto.



Mulheres e jovens têm sido os mais afetados pela pandemia no mercado de trabalho, "aprofundando a desigualdade no mercado de trabalho", assinalou o informe.



"As mulheres, além de sofrer reduções no emprego, tiveram que deixar o mercado de trabalho para realizar tarefas de cuidados e domésticas", continua.



A perda de empregos "deixa cicatrizes muito profundas para o futuro dos jovens", assegurou Bárcena.