Shoppings já se preparam com decoração natalina Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 16:36 | Atualizado 15/11/2020 17:22

Brasil - A principal figura do Natal vai encarar uma nova realidade neste ano. De acordo com pesquisa feita pela Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), 43% dos shoppings terão a presença de Papai Noel virtual, enquanto 24% ainda estão avaliando qual será a estratégia mais viável e outros 19% não pretendem contar com o bom velhinho. Já aproximadamente 14% dos empreendimentos terão a presença do Papai Noel isolado do público ou boneco do Papai Noel disponível para fotos.

O resultado do levantamento está em linha com o protocolo de recomendação para o Natal desenvolvido pela Abrasce em parceria com a área de consultoria do hospital Sírio-Libanês, uma das principais referências em saúde do Brasil.

Publicidade

"O momento é de reforçar a confiança que o consumidor tem nos shoppings e recebê-lo com segurança para realizar suas compras, evitando fluxo intenso de pessoas", afirma Glauco Humai, presidente da Abrasce.

Cerca de 95% dos shopping esperam aumento de vendas neste Natal em comparação às semanas anteriores. A alta esperada é de cerca de 27%. Em relação ao Natal do ano passado, há a expectativa de queda de 2% nas vendas. Apesar de esperarem vendas menores, o resultado da pesquisa confirma a recuperação gradual e contínua do setor, que teve seus 577 empreendimentos fechados por conta da pandemia de Covid-19, e chegou a registrar perda de 90% nas vendas.



Para 95% dos shoppings, há expectativa de aumento no fluxo de visitantes na semana do Natal em comparação com as semanas anteriores. A alta esperada é de cerca de 35%. Além disso, 78% dos shoppings manterão as promoções tradicionais como sorteios- sendo carros, vale compras e smartphones as principais premiações - e compre e ganhe.

Publicidade

E, para a realização dessas promoções, também haverá adaptações no balcão de troca: o balcão de troca virtual será utilizado por 46% dos empreendimentos, enquanto o balcão físico será mantido por 32%, respeitando-se as medidas de segurança. Também será usado, por 13% dos shoppings, o balcão de troca com autoatendimento. Já o tíquete médio esperado para este Natal é de cerca de R 300 contra R 186 no Natal do ano passado.

No NorteShopping, o Bom Velhinho estará no Cantinho do Noel, no piso L2 em frente à Camicado, de onde fará transmissões ao vivo para o totem digital na Praça de Eventos. A tradicional foto com o Papai Noel só poderá ser feita esse ano com agendamento prévio de data e horário pelo aplicativo do shopping. O registro é gratuito e estará disponível para agendamento às segundas e quintas-feiras das 14h às 22h e aos domingos das 14h às 21h.

Publicidade

Já o Shopping Tijuca vai contagiar a todos com a magia natalina através da Casa Mágica do Noel. Apenas as pessoas da mesma família vão poder compartilhar do mesmo carrinho que será usado nesse brinquedo. toda a família poderá interagir com o Papai Noel digital através de uma transmissão ao vivo de sexta à domingo das 13h às 21h, mediante agendamento prévio. As famílias também poderão tirar fotos do trenó com as renas do bom velhinho e conferir vídeos para lá de descontraídos do nosso querido Noel.

O agendamento e fila online para o tour pela Casa Mágica do Noel e encontro com o Papai Noel via transmissão ao vivo serão realizados pelo link (https://flugo.com.br/place?u=shopping.tijuca), no qual será possível checar se há horários disponíveis em tempo real e também marcar para outros dias e horários.

Publicidade

Já no Plaza Shopping Niterói a transmissão do Papai Noel acontece no período das 12h às 20h, com duração de 20 minutos.

No Rio Sul, o Bom Velhinho estará em lives gratuitas, que serão transmitidas por um telão durante todo o dia e, nos registros fotográficos, será inserido digitalmente num cenário composto por trono e decoração típica da época. As ações serão realizadas até 24 de dezembro, das 13h às 21h, no segundo piso (loja B23), seguindo todos os protocolos necessários e as regras de ouro de segurança e higiene.

Publicidade

Além da interação com o Papai Noel diretamente no shopping, as crianças poderão fazer uma chamada de vídeo de até cinco minutos agendada previamente. Os papais e mamães poderão pedir que o Bom Velhinho grave um cartão em formato de vídeo para um amigo ou familiar. Para conversar com o protagonista da data, é preciso entrar em contato com o número que estará disponível no site e nas redes sociais do shopping de 21 deste mês a 23 de dezembro. Os encontros poderão ser agendados já a partir do próximo dia 17 para o período de 21 a 26 deste mês ou de 30 deste mês a 23 de dezembro.

O shopping também compartilhará mensagens de Natal que reforçam o espírito de renovação do período. Uma tela sensorial que ilustra a casa do Noel estará disponível no segundo piso para que o público acene e veja um recado especial. Além disso, uma decoração interativa foi preparada no primeiro andar.