Por iG - Economia

Publicado 17/11/2020 11:30

Cerca de 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família com Número de Identificação Social (NIS) com final 1 recebem, nesta terça-feira (17), a terceira parcela do auxílio emergencial extensão de R$ 300. Considerando todas as cotas já pagas, inclusive as iniciais de R$ 600, este é o oito e penúltimo benefício previsto pelo governo federal em razão da pandemia. O calendário de pagamentos vai se estender até 30 de novembro, com a liberação do benefícios àqueles com NIS de final 0. Confira o cronograma abaixo.



No caso do Bolsa Família, já será permitido o saque em dinheiro, com o cartão original do programa social. A retirada poderá ser feita numa agência da Caixa, numa casa lotérica ou num correspondente Caixa Aqui. Ao todo, serão liberados R$ 4,2 bilhões nesta terça-feira.

Ao todo, mais de 16 milhões de pessoas cadastradas no programa Bolsa Família foram consideradas elegíveis para a nova parcela do auxílio emergencial extensão.

Calendário de novembro

Quem está inscrito no Bolsa Família receberá o pagamento conforme o cronograma abaixo:

17 de novembro - NIS de final 1;

18 de novembro - NIS de final 2;

19 de novembro - NIS de final 3;

20 de novembro - NIS de final 4;

23 de novembro - NIS de final 5;

24 de novembro - NIS de final 6;

25 de novembro - NIS de final 7;

26 de novembro - NIS de final 8;

27 de novembro - NIS de final 9; e

30 de novembro - NIS de final 0.

Contestação de benefício cancelado

Os beneficiários do programa Bolsa Família que já vinham recebendo a extensão de R$ 300, mas tiveram o último pagamento cancelado, poderão apresentar contestações no período de 22 de novembro a 2 de dezembro.

Todas os pedidos deverão ser feitos pelo site da Dataprev.