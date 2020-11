Desafio Serasa Experian premiará micro e pequenos empreendedores com R$ 25 mil Divulgação / Luciana Carneiro

Por O Dia

Publicado 17/11/2020 14:31 | Atualizado 17/11/2020 14:33

Rio - Expandir os negócios, melhorar a gestão financeira e ingressar no mundo digital são alguns dos motivos que já levaram mais de 400 empreendedores a se inscreverem no Desafio Serasa Experian para Micro e Pequenas Empresas. Serão escolhidos 20 projetos e cada um terá R$ 25 mil para investir na sua ideia. Dentre os inscritos, a maior parte (38%) deseja usar os recursos da premiação para ampliar o empreendimento. Já 32% querem adaptar seus negócios nos âmbitos digital, ambiental, comercial ou na forma de trabalho – como no caso dos que precisaram viabilizar o trabalho de seus funcionários a partir de suas casas. Outros 24% querem melhorar processos, aprimorar as operações, logística ou a qualidade dos produtos e 6% investirão no treinamento de seus funcionários. O prêmio também vai ajudar a gerar novos postos de trabalho no país: 65% dos participantes inscritos afirmaram que vão contratar mais pessoas, caso vençam o Desafio.

As inscrições podem ser feitas até o dia 27 de novembro pelo site desafioserasaexperian.com.br. Além da premiação em dinheiro, os participantes poderão receber mentoria de profissionais voluntários da Serasa Experian para ajudar na ideação dos projetos. As etapas do Desafio serão revisadas e asseguradas pela EY e o Sebrae é o parceiro de divulgação.

Publicidade

A diretora de Responsabilidade Corporativa, Marketing e Comunicação da Serasa Experian, Sirlene Cavaliere, explica que “se de um lado as micro e pequenas empresas são responsáveis por mais da metade dos empregos formais do país, por outro esse é o segmento com menor fôlego financeiro para suportar a detração econômica. Assim, a Serasa Experian está promovendo esse prêmio, para que ideias paradas por falta de caixa possam se concretizar. É preciso que cada um faça sua parte para que o motor da economia volte a acelerar e rapidamente”, finaliza.

Sobre o perfil do sócio principal das microempresas inscritas, cerca de 29% são mulheres, sendo 36% pretas ou pardas e 0,5% se identificam como transgêneros. “Muitos microempreendedores brasileiros são frutos do desemprego e não necessariamente da vocação. Assim, além do prêmio financeiro e mentoria, estamos oferecendo curso de educação financeira gratuito para tentar reduzir o alto índice de mortalidade das empresas em seus primeiros dois anos de existência”, explica Sirlene.

Publicidade

O crédito é a forma como os empreendedores de todos os portes viabilizam seus projetos, o entendimento correto dos mecanismos e políticas de crédito são fundamentais para obtenção de melhores negociações no mercado. Assim aproveitamos o projeto social para dar visibilidade dos conceitos que envolvem o score de crédito e acesso ao Serasa Score dos inscritos.

Confira as dicas abaixo e veja como é simples concorrer a 20 prêmios de R$25 mil.





1. Inscreva-se no www.desafioserasaexperian.com.br – tenha em mãos seu CNPJ;





2. Faça o curso online de educação financeira – apenas 1 hora de curso à distância;



3. Acesse o seu Serasa Score e saiba como ele funciona;



4. Grave vídeo de 60 segundos descrevendo sua ideia. Para facilitar o processo, você não precisará fornecer detalhes do projeto.



Pronto, você já está concorrendo no Desafio Serasa Experian para Micro e Pequenas Empresas.