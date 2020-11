A Caixa Econômica Federal é o banco oficial da feira e irá facilitar análise para obtenção de financiamento imobiliário Freepik

Por O Dia

Publicado 18/11/2020 14:18 | Atualizado 18/11/2020 14:18

São Paulo - A primeira Feira de Imóveis Online, realizada pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc) e pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção Civil (CBIC), começa nesta sexta-feira com mais de 16 mil imóveis em centenas de cidades brasileiras condições especiais, disponíveis somente no evento até o próximo dia 28.



Por meio de uma plataforma será possível acessar casas e apartamentos em todo o Brasil, com valores que vão de R$ 100 mil a R$ 1 milhão. Muitas construtoras levam para o evento condições bastante especiais. O comprador poderá encontrar empresas que oferecem ITBI, registro do imóvel ou condomínio gratuitos, churrasqueira, pia e gabinete nas varandas e até uma cozinha completa. Um carro 0 km será sorteado entre os compradores de imóveis disponíveis na feira. Também vão concorrer os clientes que avançarem na intenção de compra.



A Caixa é o banco oficial da Feira e participará acelerando o processo de análise de condições de financiamento imobiliário para os consumidores.



"Há duas semanas, projetávamos 5 mil imóveis. Esse número mais que triplicou, reforçando o movimento de recuperação do setor. Até o início da Feira de Imóveis Online e mesmo durante a sua realização, acreditamos que mais imóveis entrarão em oferta no evento. Será uma grande oportunidade para quem deseja realizar o sonho da casa própria. Para os incorporadores, a feira será uma oportunidade para estabelecer uma conexão direta com clientes dos mais variados locais do Brasil, ampliando a visibilidade do seu portfólio", analisa o presidente da Abrainc, Luiz Antonio França.



Na avaliação da CBIC a feira é uma grande oportunidade para empresas e consumidores. "A adesão de mais de 130 construtoras ao evento mostra a capacidade do nosso setor de responder às necessidades de moradia do país, que tem um déficit habitacional de 8 milhões de residências. Uma feira com facilidades de pagamento, bônus importantes oferecidos por muitas empresas, como o custeio do ITBI, mostram uma junção de esforços do mercado imobiliário para que o brasileiro adquira sua casa", explica o presidente da CBIC, José Carlos Martins.



A Feira de Imóveis Online terá oportunidades tanto para compradores de baixa renda em busca do primeiro imóvel, quanto para os que procuram casas ou apartamentos maiores para morar ou investir. Haverá, portanto, condições propícias para clientes e empresas. A Feira deve atingir cerca de 10 milhões de brasileiros e gerar mais de 1 milhão de interações entre consumidores e empresas.



A maior concentração de imóveis está nas regiões sudeste, com destaque para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, e nordeste, onde o maior número de imóveis está no Ceará, em Sergipe e no Maranhão. Há ofertas também em Teresina (PI), Palmas (TO) e Macapá (AP).



A expectativa das empresas é bastante positiva, tendo em vista a disposição do consumidor, impulsionada pelo movimento de queda nas taxas de juros do crédito imobiliário, puxado pela redução da Selic. Contribui para isso a sinalização de investidores em fortalecer fundos imobiliários, o que motiva construtoras e incorporadoras a incrementarem os lançamentos de novos empreendimentos.



Dinâmica



A praticidade da Feira de Imóveis Online dará ao consumidor mais comodidade, tempo e melhores condições para negociar benefícios com as incorporadoras. Serão imóveis - entre casas e apartamentos - em centenas de cidades brasileiras.



O evento 100% digital também dará a oportunidade para o comprador economizar tempo na hora de tomar decisões e pesquisar imóveis mais adequados para suas necessidade. Além disso, o comprador participa de qualquer lugar, compra em diferentes regiões do Brasil, e em segurança, sem aglomerações



A Feira do Imóvel Online terá shows, por meio de lives. Uma delas será com o cantor Mumuzinho e o comediante Marcelo Marrom. Eles vão falar dos imóveis disponíveis e indicar um QR Code para os espectadores acessarem as ofertas de cada empresa durante as lives.