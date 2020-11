Com seu plano de desenvolvimento, a Naturgy fez com que o número de municípios abastecidos com gás natural passasse a 53 Divulgação

Por O Dia

A Naturgy, distribuidora de gás canalizado do Rio de Janeiro, vai investir, até 2023, R$ 1 bilhão no estado do Rio de Janeiro para expansão e renovação da rede de distribuição de gás. Esses investimentos em infraestrutura movimentam a economia e geram 14.000 empregos diretos e indiretos no estado.



Em mais de 20 anos de gestão, a empresa já investiu mais de R$ 7,8 bilhões, o que levou o Rio de Janeiro a liderar o ranking no mercado de gás no país. O Rio é hoje o estado com o maior índice de gaseificação do Brasil, tendo 25% dos domicílios abastecidos, enquanto a média nacional é de apenas 3%. A empresa também gerou para o estado do Rio, no ano passado, uma arrecadação de R$ 347 milhões.



Com seu plano de desenvolvimento, a empresa fez com que o número de municípios abastecidos com gás natural passasse a 53. Só em 2020, já são mais de 64 novos quilômetros construídos. Ao todo, entre expansão e renovação de rede, a Naturgy atua, em média, em cerca de 110 quilômetros por ano, garantindo a segurança e qualidade na distribuição de gás para a população.



Entre os projetos previstos para o próximo ano estão o reforço da rede de gasodutos para ampliar capacidade do abastecimento aos bairros da Barra da Tijuca e do Recreio dos Bandeirantes, além da ampliação da capacidade de distribuição para a Ilha do Governador. Na região metropolitana, a Naturgy vai abastecer, até o fim de 2022, mais duas indústrias em Seropédica. No projeto, estão sendo investidos cerca de R$ 11,5 milhões. Os municípios de Cabo Frio, Angra dos Reis, Itaguaí e Mangaratiba também estão recebendo investimentos, para reforço e expansão da rede.



Na cidade do Rio, até dezembro, estão previstos 21 quilômetros de obra de modernização de rede, nos bairros de Botafogo, Flamengo, Catete, Ipanema, Tijuca, Vila Isabel, Méier e Cachambi.

Para garantir essa segurança, a Naturgy tem um programa permanente e contínuo de adaptação às novas tecnologias para controlar e telecomandar suas redes de distribuição, que são monitoradas 24 horas, a partir do centro de controle da companhia. Com isso a empresa se antecipa a situações para que não haja impacto no fornecimento de gás ao cliente, garantindo a continuidade e a segurança da distribuição.



Durante a pandemia, apesar do momento adverso na economia do mundo inteiro, a Naturgy continuou atuando e crescendo. Do início deste ano até outubro, a empresa captou cerca de 40 mil novos clientes. Foram mais de 36 mil residenciais, mais de 800 novos comércios e 15 novas indústrias. Também, desde o início do ano, já foram realizadas mais de 158.000 operações domiciliares nas instalações dos clientes da distribuidora.



Além disso, a empresa fez investimentos em tecnologia e digitalização de processos e serviços. Um dos exemplos foi a implementação de um sistema que permite a telesupervisão de obras. Com a necessidade do distanciamento social, a empresa consolidou um sistema de monitoramento on-line. Além de proteger funcionários da Covid-19, a empresa ganhou em flexibilidade. Outro investimento ocorreu na produção de nova cartografia digital em diversos municípios, buscando manter atualizada a base cadastral das redes de distribuição de gás.



A nova forma de se comunicar com os clientes trouxe muito mais comodidade e agilidade para os consumidores. Recentemente também foi implantado um canal de auto contratação onde o cliente pode solicitar o gás e programar a instalação do medidor de forma on-line. A empresa também criou um site de atendimento direto, o Minha Naturgy, onde os consumidores da distribuidora de gás podem resolver tudo online.