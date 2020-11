Sede da Sefaz - RJ Divulgação / Governo do Estado RJ

Por O Dia

Publicado 23/11/2020 14:02





A emissão do Documento de Arrecadação do Rio de Janeiro (DARJ), no entanto, continuará sendo feita pelo Portal de Pagamentos da Sefaz-RJ em A emissão da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE) da Secretaria de Estado de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) está sendo feita exclusivamente pelo Portal GNRE ( www.gnre.pe.gov.br ), que já emite o documento para diversos estados. A mudança é resultado de um convênio técnico firmado com a Secretaria de Estado de Fazenda de Pernambuco.A emissão do Documento de Arrecadação do Rio de Janeiro (DARJ), no entanto, continuará sendo feita pelo Portal de Pagamentos da Sefaz-RJ em www.fazenda.rj.gov.br.

De acordo com a pasta, a mudança na maneira de emitir a GNRE tem o objetivo de reduzir a burocracia e melhorar a relação entre o Fisco Estadual e os contribuintes que remetem mercadorias de outros estados para o Rio de Janeiro.



Além das guias simples, os contribuintes poderão emitir a GNRE com múltiplas receitas e múltiplos documentos de origem. Os usuários do sistema de emissão em lote deverão configurar suas aplicações para suportar a emissão dessas guias na versão 2.0.

Publicidade

Para isso, as configurações das receitas para o Estado do Rio de Janeiro já estão disponíveis no ambiente de testes do Portal GNRE em www.testegnre.pe.gov.br, clicando em “configurações das UFs”. Nesse mesmo endereço, os contribuintes poderão realizar testes de emissão, processamento de lotes e homologar suas aplicações.