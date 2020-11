Cerca de 75% das redes implementaram alguma tecnologia em 2020 Divulgação/Supermercados Mundial

Rio - Um levantamento divulgado pela Associação de Supermercados do Estado do Rio (Asserj) mostrou que o setor supermercadista continuou crescendo, mesmo com a crise ocasionada pela covid-19. Cerca de 3.800 novas vagas de emprego foram criadas durante o período e a expectativa é de que mais 8 mil oportunidades temporárias surjam para as festas de final de ano, além do crescimento das vendas que foi de 3,98% entre janeiro e outubro.

Segundo a Associação, o crescimento nas vendas se deu pelo medo da população de ficar sem alimento durante o período de isolamento. O Presidente da ASSERJ, Fábio Queiróz, afirmou que a insegurança aconteceu somente nos primeiros meses: “Desde o início nossa maior preocupação foi manter um canal ativo com a população para abastecermos todos de informações diárias, sobre o panorama dos supermercados do Rio, a fim de não haver pânico e correria. Fizemos este trabalho arduamente nas primeiras semanas do isolamento e hoje vemos que isso foi fundamental para manter as pessoas tranquilas”.

Apesar do crescimento, o levantamento também evidenciou uma novidade para o setor: a busca por inovações tecnológicas. Cerca de 75% das redes implementaram alguma tecnologia em 2020, como aplicativos, e-commerce e delivery. Para Fábio, as mudanças vieram pra ficar. “Tecnologias como carteiras digitais, delivery, e-commerce e agora o Pix, já estavam chegando nos supermercados do Brasil, mas a pandemia acelerou esse processo, e uma vez que o consumidor experimentou essa comodidade, não voltará para o estágio anterior”, explicou.

Hábitos de consumo

O período de isolamento foi um tempo de mudanças para todos e isso refletiu nos hábitos de consumo da população. A procura por álcool em gel, por exemplo, cresceu 500% nos últimos meses, o álcool

líquido 70% também esteve no topo da lista de compras com crescimento de 125% nas vendas, assim como o desinfetante antibactericida que registrou um crescimento de 300% da procura. Em seguida, e não menos importante, ficaram o sabão em pó com aumento de 190%, limpadores domésticos que cresceram em 100% e água sanitária com 58%.

Além dos produtos de limpeza, as vendas de doces e guloseimas também foram destaque no levantamento em 2020. De acordo com a pesquisa da Asserj, a venda de balas e chocolates cresceu 55%, seguida pelos biscoitos, com 48% a mais que 2019. Segundo Fábio Queiróz, uma das razões é o maior tempo que as pessoas passaram em casa, que sem uma rotina regulada acabaram buscando prazer nos alimentos doces para aliviar a ansiedade: “O açúcar é um dos alimentos que pode trazer esse conforto e deixar o momento mais agradável”.

Final de Ano

Para as festas de final de ano, a Associação espera um crescimento ainda maior, com expectativa de aumentar as vendas em 5% até o ano novo, em comparação ao ano passado. A expectativa é que se destaque a busca por aves natalinas em 40% e o pão de rabanada, que deve crescer 30%. Além das vendas o setor espera um aumento também das oportunidades de empregos temporários em 4%, o que deve significar cerca de oito mil vagas para os próximos meses.