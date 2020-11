Black Friday é data esperada por muitos consumidores durante o ano para aproveitar as promoções do comércio Reprodução/Internet

Por O Dia

Rio - A Black Friday 2020 começou a todo vapor, e isso se reflete, inclusive, nas reclamações. Desde o início do monitoramento, às 12h de quarta-feira, até as 6h desta sexta-feira, data oficial do evento, o Reclame Aqui já registrou 4.850 reclamações de consumidores.



O volume é 45% maior que o mesmo período da edição anterior, e para se ter uma ideia, o site tem registrado uma média de mais de 115 reclamações por hora apenas sobre Black Friday deste ano.



Até o momento, as empresas que mais receberam reclamações foram a Americanas, a KaBum! e a Magazine Luiza, seguidas pelas Casas Bahia e pelo Submarino. Já os produtos mais reclamados estão na categoria "componentes, peças e acessórios", seguidos por celular, tênis e TV. O maior volume de reclamações - cerca de 1/3 do total - é referente à propaganda enganosa.

Nesta edição da super promoção, durante a madrugada foram registradas poucas reclamações, o que vem ao encontro do que os consumidores afirmaram na pesquisa de pré-Black Friday realizada pelo Reclame Aqui, onde cerca de 30% dos consumidores disseram que aproveitariam para comprar a partir das 18h de quinta-feira, e não o horário da madrugada, como aconteceu.



Estão faltando grandes descontos?



O monitoramento feito pelo Reclame Aqui durante as primeiras horas de Black Friday mostra que os consumidores estão se programando para comprar na data. A promoção está sendo menos uma oportunidade de comprar o produto dos sonhos e mais uma data para a qual as pessoas se programam para comprar produtos que precisam. Ou seja, uma data menos de uma compra por impulso e mais uma data de uma compra que foi deslocada no ano deixada para esta época do ano, o que mostra um realinhamento de expectativas em relação às compras e aos descontos.



Este ano, o Reclame Aqui lançou o Confie Aqui, uma ferramenta que ajuda o consumidor a comparar preços, fretes e reputação e, claro, a buscar ofertas reais oferecidas pelas lojas online. E o que a plataforma tem apresentado são promoções médias de até 20% de desconto, que são reais, mas não se tratam de “grandes loucuras”, apesar de existirem as pechinchas e as oportunidade boas de compra oferecidas pelas marcas.



Para usar o Confie AQUI e garimpar as ofertas de verdade, fugindo da maquiagem de preço, basta clicar no link

O Reclame AQUI disponibiliza as informações publicamente em seu site com o ranking das empresas mais reclamadas, problemas e produtos mais citados, além de lista de trends que apontam tendências de empresas mais buscadas de hora em hora.