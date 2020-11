O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) é usado no reajuste dos contratos de aluguel no país Reprodução

Por Agência Brasil

Publicado 27/11/2020 09:14 | Atualizado 27/11/2020 09:15

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) - usado no reajuste dos contratos de aluguel do país, teve inflação de 3,28% em novembro deste ano. Segundo a Fundação Getulio Vargas (FGV), o percentual é maior que o de outubro: 3,23%.



Com o resultado, o IGP-M acumula inflação de 24,52% em 12 meses, índice seis vezes maior do que o acumulado em novembro de 2019.



O índice vem sendo puxado pelo preço das commodities agropecuárias, como o milho, trigo e bovinos.



O Índice de Preços ao Produtor Amplo, que mede o atacado, teve inflação de 4,26%. O Índice de Preços ao Consumidor, que mede o varejo, ficou em 0,72%. Já o Índice Nacional de Custo da Construção registrou variação de 1,29%.