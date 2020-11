O auxílio emergencial, criado em abril pelo governo federal, foi estendido até 31 de dezembro Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 27/11/2020 10:43 | Atualizado 27/11/2020 11:04

O Diário Oficial da União publica, nesta sexta-feira, a portaria nº 546, que divulga o novo calendário de pagamentos do auxílio emergencial para quem realizou a contestação e teve o pedido reavaliado. O novo lote beneficiará 122 mil pessoas. Confira os grupos que terão direito ao benefício e as datas de pagamentos.

O valor da primeira parcela (R$ 600 ou R$ 1200 para mães chefes de família) cairá na conta entre a próxima segunda-feira, dia 30, e 12 de dezembro, de acordo com o mês de nascimento. Já a segunda, terceira, quarta e quinta parcelas serão depositadas entre 13 e 29 de dezembro.

O novo cronograma vale para quem realizou o procedimento de contestação por meio da plataforma digital entre os dias 26 de agosto e 16 de outubro e tenha sido considerado elegível. Sendo assim, receberá o crédito da primeira parcela do auxílio emergencial em poupança social digital aberta em seu nome, conforme o mês de aniversário.

Também serão contemplados os beneficiários que tenham feito o procedimento de contestação por meio do endereço eletrônico da Dataprev, entre os dias 27 de julho e 19 de outubro, e foram considerados elegíveis. Eles também receberão o valor da primeira parcela do benefício em poupança social digital aberta em seu nome, de acordo com o mês de nascimento.

Quem teve o pagamento reavaliado em novembro, decorrente de atualizações de dados governamentais e verificações por meio de bases de dados oficiais, e que tenha sido considerado elegível também receberá o crédito da primeira parcela.

Crédito em conta - Ciclo 5

A partir das datas abaixo, o crédito será depositado na poupança social digital, somente para o pagamento de contas, de boletos e para realização de compras por meio de cartão de débito virtual ou QR Code.

30 de novembro (segunda-feira): nascidos de janeiro a junho

2 de dezembro (quarta-feira): nascidos em julho

4 de dezembro (sexta-feira): nascidos em agosto

6 de dezembro (domingo): nascidos em setembro

9 de dezembro (quarta-feira): nascidos em outubro

11 de dezembro (sexta-feira): nascidos em novembro

12 de dezembro (sábado): nascidos em dezembro

Ciclo 6

13 de dezembro (domingo): nascidos em janeiro e fevereiro

14 de dezembro (segunda-feira): nascidos em março

16 de dezembro (quarta-feira): nascidos em abril

17 de dezembro (quinta-feira): nascidos em maio

18 de dezembro (sexta-feira): nascidos em junho

20 de dezembro (domingo): nascidos em julho e agosto

21 de dezembro (segunda-feira): nascidos em setembro

23 de dezembro (quarta-feira): nascidos em outubro

28 de dezembro (segunda-feira): nascidos em novembro

29 de dezembro (terça-feira): nascidos em dezembro

Saque em dinheiro - Ciclos 5 e 6

A partir do dia 19 do próximo mês, serão liberados o saque e as transferências bancárias; confira.

19 de dezembro (sábado): nascidos em janeiro e fevereiro

4 de janeiro (segunda-feira): nascidos em março

6 de janeiro (quarta-feira): nascidos em abril

11 de janeiro (segunda-feira): nascidos em maio

13 de janeiro (quarta-feira): nascidos em junho

15 de janeiro (sexta-feira): nascidos em julho

18 de janeiro (segunda-feira): nascidos em agosto

20 de janeiro (quarta-feira): nascidos em setembro

22 de janeiro (sexta-feira): nascidos em outubro

25 de janeiro (segunda-feira): nascidos em novembro

27 de janeiro (quarta-feira): nascidos em dezembro