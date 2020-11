O valor não movimentado volta para as contas vinculadas dos trabalhadores Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 14:25 | Atualizado 30/11/2020 14:26

Cerca de R$7,9 bilhões do Saque Emergencial do FGTS creditados nas Poupanças Sociais Digitais não foram movimentados. Conforme divulgou a Caixa Econômica Federal, nesta segunda-feira, o valor não movimentado vai voltar para as contas vinculadas dos trabalhadores, devidamente corrigidos. Esse processo pode levar até sete dias corridos, mas aqueles que ainda quiserem retirar o valor, devem solicitar o saque pelo aplicativo FGTS entre os dias 7 e 31 de dezembro.



Aqueles que solicitarem o saque, terão o saldo transferido novamente para a conta digital aberta pela Caixa, podendo fazer a movimentação do valor pelo aplicativo Caixa Tem. O valor do saque é de até R$ 1.045, considerando a soma dos saldos de todas as contas ativas ou inativas com saldo no FGTS. "O montante poderá ser utilizado em transações eletrônicas, saque em espécie ou transferência, sem custo, para outras contas", explicou o banco.

Para receber o Saque Emergencial FGTS, é preciso estar com os dados cadastrais atualizados. Os trabalhadores que ainda não receberam devem acessar o aplicativo FGTS, complementar os dados cadastrais e solicitar o saque dos valores, que serão creditados na Poupança Social Digital, tendo o valor e a data do crédito informados em seguida. Ao todo, foram disponibilizados R$ 37,8 bilhões para mais de 60 milhões de trabalhadores.

Publicidade

Como consultar