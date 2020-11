O destaque é para o desempenho dos segmentos de produtos de metal, de borracha e de material plástico, que recuperaram os postos de trabalho perdidos e criaram novas vagas Arquivo/Agência Brasil

Por Agência Brasil

Publicado 30/11/2020 14:41

Rio - Pesquisa feita pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), divulgada hoje (30) por meio da plataforma Retratos Regionais, revela que o setor recuperou de julho a outubro deste ano 15.225 vagas do total de 36.010 postos de trabalho perdidos de março a junho, devido à pandemia do novo coronavírus. O resultado da sondagem confirma que foram recuperados 42,3% dos empregos perdidos nos meses mais afetados pela covid-19.



O destaque é para o desempenho dos segmentos de produtos de metal, de borracha e de material plástico, que recuperaram os postos de trabalho perdidos e criaram novas vagas.



No comércio, foram recuperados, entre julho e outubro, 31% das vagas perdidas. A pesquisa mostra, por outro lado, que o setor de serviços se mantém com saldo negativo no acumulado desde julho, de 5.142 postos de trabalho perdidos.



Outubro

Em outubro, o estado do Rio teve aceleração no ritmo de contratações, com saldo de 16.271 novas vagas formais, com carteira assinada. Em setembro, o número de postos de trabalho abertos foi de 8.966 e, em agosto, de apenas 5.152.



O setor que mais abriu vagas foi o comércio (+7.559), impulsionado pelo varejo de vestuário e acessórios (+1.056 postos criados). A indústria abriu 4.813 postos de trabalho e o setor de serviços, 3.875. Na agropecuária, o saldo foi de 24 novas vagas em outubro.



Setores

No setor, a indústria de transformação foi a que mais contratou em outubro (+2.945), seguida pela construção civil (+1.707) e pelos serviços industriais de utilidade pública (+307). Já a indústria extrativa teve saldo negativo (-146 postos).



Na indústria de transformação, confecção de artigos do vestuário e acessórios (+828) foi o segmento que mais contratou em outubro, seguindo-se manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos (+670); produtos de borracha e de material plástico (+365); produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, (+354); e produtos alimentícios (+348).



A capital do estado do Rio liderou o desempenho do setor industrial em outubro, com a criação de 2.412 vagas. Seguiram-se o sul fluminense (+903), centro-norte (+468) e a região Serrana (+413 postos de trabalho).