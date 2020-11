Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) Marcello Casal Jr / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 30/11/2020 16:16 | Atualizado 30/11/2020 16:19

Nesta segunda-feira, o governo publicou no Diário Oficial da União (DOU), a Portaria 1.186, que prorroga a interrupção do bloqueio de pagamentos de benefícios até o fim de janeiro. Dessa forma, os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que não fizeram a prova de vida entre março e dezembro desse ano não terão seus benefícios bloqueados. Apesar da prorrogação, obrigações contratuais com os bancos permanecem e eles podem continuar fazendo o recadastramento.



Quando fazer a prova de vida?



Publicidade

A prova de vida é realizada anualmente, no mês de aniversário do beneficiário. A comprovação é exigida para manter o cadastro do aposentado ou pensionista ativo, garantindo o pagamento do benefício.



Como fazer?



Publicidade

Para fazer a prova de vida, basta que o aposentado ou pensionista vá até o banco no qual recebe o benefício portando um documento de identificação com foto, como identidade, carteira de trabalho e passaporte.



Exceção para incapacitados



Publicidade

Aqueles que não puderem comparecer a agência bancária, por motivos de doença ou dificuldade de locomoção podem realizar a comprovação de vida por meio de um procurador cadastrado no INSS.