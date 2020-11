Para participar, basta se cadastrar no programa de relacionamento Viva do shopping Divulgação

Publicado 30/11/2020 17:48

Rio - A administradora de shoppings brMalls vai sortear sete carros, sendo cinco Jeep Renegade no Shopping Tijuca, um Jeep Renegade Sport no NorteShopping e um Jeep Compass no Plaza Niterói. Segundo a empresa, este ano as promoções são totalmente digitais. Os interessados devem se cadastrar no programa de relacionamento Viva de cada empreendimento, cadastrar suas notas fiscais e resgatar o benefício nas datas limites de cada shopping.



Cada shopping define os dias e a quantidade de cupons que cada categoria do programa de relacionamentos terá direito. Confira abaixo como participar:



NorteShopping



Até o dia 28 de dezembro, as compras feitas nas lojas físicas e no aplicativo do NorteShopping se transformam em chances de ganhar um Jeep Renegade Sport. As notas fiscais cadastradas no app darão cupons de acordo com a categoria do cliente no programa de relacionamento VIVA: categoria 1 estrela, 1 cupom; categoria 2 estrelas, 5 cupons; categoria 3 estrelas, 10 cupons; e categoria 4 estrelas, 20 cupons.



A empresa esclarece que para evitar o contato físico, além do cadastramento digital de notas (automático na compra via aplicativo e por leitura de QR Code no app nas compras das lojas físicas), a urna receberá os cupons por meio da geração automática. O cliente vai ativar as chances de acordo com a sua categoria via aplicativo. Os cupons serão impressos e depositados na urna em até dois dias após a ativação.



Para entrar na primeira categoria do programa de relacionamento VIVA, o cliente só precisa baixar o aplicativo do NorteShopping. Clientes de todas as categorias precisam ter pelo menos uma nota fiscal cadastrada no aplicativo no período da promoção. O sorteio do carro será realizado no dia 30 de dezembro e o regulamento completo está disponível no site do shopping.



Além da promoção, os clientes das categorias duas, três e quatro estrelas levam para casa o sabor do Natal em ação que acontece entre amanhã e o dia 28 de dezembro:



Categoria 2: nas compras acima de R$ 800, com pelo menos quatro notas fiscais inseridas no aplicativo, o cliente ganha um Chocottone Bauducco de 500g;



Categoria 3: nas compras acima de R$ 2 mil, com pelo menos sete notas fiscais inseridas no aplicativo, o cliente ganha um Chocottone Bauducco de 908g;



Categoria 4: nas compras acima de R$ 4 mil, com pelo menos 13 notas fiscais inseridas no aplicativo, o cliente ganha um Chocottone Lata Bauducco de 750g + 1 vinho tinto Terrapura Carbenet Sauvingnon 750ml.





Plaza Shopping Niterói



A promoção de Natal do Plaza Shopping Niterói vai sortear um Jeep Compass avaliado em R$130 mil e será digital. Para participar, basta o cliente se cadastrar no programa de relacionamento Viva, disponível no aplicativo do Plaza Shopping Niterói, e resgatar o benefício até o dia 28 de dezembro.



Os clientes da categoria 01 terão direito a um cupom, categoria 02 a cinco cupons, categoria 03 a 10 cupons e categoria 04 a 20 cupons para concorrer ao carro, condicionada a participação a pelo menos uma nota fiscal cadastrada no app no período da promoção. Além disso, os consumidores podem aproveitar o período da Black Friday para potencializar as compras e ter mais chance de ganhar.

O cliente deverá resgatar o cupom para o sorteio no próprio aplicativo e a impressão será automática, ou seja, no local da urna tem uma impressora ligada ao app que imprime de forma automática os cupons. O sorteio acontece no dia 30 de dezembro, às 17h.



Além do sorteio, os clientes das categorias 2, 3 e 4 estrelas levam para casa um presente de Natal de acordo com a sua categoria, em ação que vai acontece entre amanhã e o dia 28:

Categoria 2: nas compras acima de R$ 800, com pelo menos 4 notas fiscais inseridas no aplicativo, o cliente ganha um Panetone ou Chocottone Bauducco de 500g;

Categoria 3: nas compras acima de R$ 2,4 mil, com pelo menos 7 notas fiscais inseridas no aplicativo, um Chocottone Bauducco de 1kg;

Categoria 4: nas compras acima de R$ 4, 5mil, com pelo menos 13 notas fiscais inseridas no aplicativo, o cliente ganha um Panetone ou Chocottone Lata Bauducco de 750gr e Vinho Português Portas do Sol.



Shopping Tijuca



O Shopping Tijuca vai sortear cinco carros do modelo Jeep Renegade avaliados em R$82 mil cada. Para participar, basta se cadastrar no programa de relacionamento Viva, disponível no aplicativo do Shopping Tijuca, cadastrar suas notas fiscais e resgatar o benefício até o dia 28 de dezembro. Os consumidores da categoria 01 terão direito a um cupom, categoria 02 a cinco cupons, categoria 03 a dez cupons e categoria 04 a vinte cupons para concorrer aos prêmios.



A apuração do resultado será realizada no dia 30 de dezembro e o nome dos(as) premiados(as) serão divulgados por meio de uma live no Instagram do shopping. Durante todo o período, o cliente pode consultar os próprios números gerados na aba de benefícios reservados, no canto direito superior do app e seus cupons serão impressos automaticamente na urna.



Além do sorteio, o Viva Shopping Tijuca também vai oferecer brindes comemorativos especiais para o Natal, para clientes a partir da categoria 2, isto é, a partir de R$ 1 mil e sete NFs cadastradas no programa.

Os clientes da categoria 2 terão direito a Chocottone Tradicional da Casa Bauducco, clientes da categoria 3 a um Chocottone com avelã e da categoria 4 a um Chocottone de trufa de fibralata e a um Vinho Terrapura Cabernet Sauvignon 2018 da Grand Cru de 750 ml.

O resgate desses brindes também é realizado dentro do aplicativo do shopping, e retirado no piso L1, próxima a entrada da Enaldo Cravo Peixoto a partir do dia 1º de dezembro.