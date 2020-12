Economia

Mesmo com queda nas vendas da Black Friday, faturamento das lojas online cresceu 21,2%

Em comparação com o ano passado, as vendas no Rio de Janeiro caíram 36% na sexta-feira de promoções, deixando o estado em último lugar na lista de crescimento

Publicado 02/12/2020 15:09 | Atualizado há 20 horas