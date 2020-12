O horário de funcionamento será das 8h às 12h Marcelo Camargo / Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 04/12/2020 13:52 | Atualizado 04/12/2020 16:15

Rio - A Caixa Econômica Federal abrirá, neste sábado, 74 agências no Estado do Rio, das 8h às 12h, para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial e do auxílio emergencial extensão nascidos em novembro e dezembro dos Ciclos 3 e 4.





A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site do banco ( Ao todo, no sábado, terão sido pagos R$ 270,2 bilhões do auxílio emergencial para 67,9 milhões de brasileiros, num total de 465,5 milhões de pagamentos. Valores dos benefícios somam R$ 5,6 bilhões para 7 milhões de pessoas.A relação de agências que estarão abertas pode ser conferida no site do banco ( www.caixa.gov.br/agenciasabado ). Segundo a Caixa, todas as pessoas que procurarem atendimento durante o funcionamento das agências serão atendidas. A instituição financeira reforça que não é preciso chegar antes do horário de abertura.

Confira as agências que ficarão abertas no Rio de Janeiro, em São Gonçalo, em Niterói e na Baixada Fluminense:

Rio de Janeiro

- Anchieta: Agência Anchieta

- Bangu: Agência Bangu e Agência Ministro Ari Franco

- Barra da Tijuca: Agência Armando Lombardi

- Bonsucesso: Agência Bonsucesso

- Botafogo: Agência Rua Nelson Mandela

- Campo Grande: Agência Freire Alemão e Agência Rio Oeste

- Centro: Agência Presidente Vargas

- Cocotá: Agência Cocotá

- Copacabana: Agência Barata Ribeiro

- Galeão: Agência Galeão

- Inhaúma: Agência Inhaúma

- Jacarepaguá: Agência Freguesia

- Laranjeiras: Agência Laranjeiras

- Madureira: Agência Madureira

- Méier: Agência Jardim do Méier e Agência Méier

- Pavuna: Agência Pavuna

- Penha: Agência Penha

- Pilares: Agência Pilares

- Praça Seca: Agência Praça Seca

- Ramos: Agência Ramos

- Recreio dos Bandeirantes: Agência Recreio dos Bandeirantes

- Rocha Miranda: Agência Rocha Miranda

- Santa Cruz: Agência Santa Cruz

- Taquara: Agência Jacarepaguá

- Tijuca: Agência Saens Pena

- Vila da Penha: Agência Largo do Bicão

São Gonçalo

- Alcântara: Agência Alcântara e Agência Raul Veiga

- Centro: Agência São Gonçalo

Niterói

- Centro: Agência Niterói

- Fonseca: Agência Fonseca

- Piratininga: Agência Piratininga

Baixada

- Belford Roxo: Agência Belford Roxo e Agência Estrada Manoel de Sá

- Duque de Caxias: Agência 25 de Agosto, Agência Duque de Caxias, Agência Grande Rio e Agência Nilo Peçanha

- Itaguaí: Agência Itaguaí

- Magé: Agência Magé

- Nilópolis: Agência Nilópolis

- Nova Iguaçu: Agência Estação Nova Iguaçu, Agência Mário Guimarães e Agência Nova Iguaçu

- Queimados: Agência Queimados

- São João de Meriti: Agência Praça da Matriz e Agência Vilar dos Teles

Uso digital



Continua disponível aos beneficiários do auxílio e aos trabalhadores com direito ao Saque Emergencial FGTS as opções de utilização dos recursos creditados na poupança social digital para a realização de compras, por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.



Com o aplicativo Caixa Tem, também está disponível a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.