Na passagem do segundo para o terceiro trimestre deste ano, o Produto Interno Bruto (PIB) do estado do Rio de Janeiro cresceu em 7,1%. O resultado foi divulgado em estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), nesta quarta-feira (9). A alta no estado fluminense ficou próxima ao PIB do país nesse mesmo período, que marcou 7,7%. As informações são do portal “G1”.

O PIB corresponde à soma de todos os bens e serviços produzidos no país e serve para medir a evolução da economia. A indústria extrativa foi destaque e contribuiu para o resultado positivo no estado do Rio, puxada pelo setor de óleo e gás. Na comparação com o mesmo período em 2019, o crescimento nesse campo foi de 9,3%. A construção civil (-1,9%) e a indústria de transformação (-1,6%), por outro lado, registraram queda. Para o setor da Indústria, porém, o saldo ainda assim foi positivo: uma alta de 4%.

Os setores de Serviços e Agronegócio, por outro lado, não tiveram resultado tão positivo, com ambos registrando retração de 4,9% na comparação com o terceiro trimestre de 2019. Importante para a economia nacional, o setor de Serviços segue prejudicado pelos efeitos da pandemia como o desemprego e a renda da população, de acordo com a Firjan.

A alta de 7,1% no PIB fluminense do segundo para o terceiro trimestre, no entanto, não foi suficiente para igualar a situação pré-pandemia, de acordo com o gerente de estudos econômicos da Firjan, Jonathas Goulart. Na comparação com o terceiro trimestre de 2019, a retração registrada foi ainda de 3,3%.

De acordo com a Firjan, todavia, o ritmo de queda foi reduzido no terceiro trimestre de 2020, em comparação ao segundo, no estado do Rio. Entre abril e junho, a retração em relação ao mesmo período de 2019 havia sido de 9,9%. A estimativa da federação é de que o Rio de Janeiro vai terminar 2020 com baixa de 4,4% em seu Produto Interno Bruto.