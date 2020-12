Calendário de pagamentos do Ciclo 6 Divulgação / Caixa

Por O Dia

Publicado 10/12/2020 16:55 | Atualizado 10/12/2020 17:13

Rio - A Caixa Econômica Federal inicia neste domingo, dia 13, o calendário de créditos do último Ciclo do auxílio emergencial (Ciclo 6). O banco informou que esta etapa vai até o dia 29 de deste mês. Assim como os demais ciclos do recurso, o cronograma segue a data de nascimento do beneficiário. Os primeiros a receber serão os nascidos em janeiro e os últimos, em dezembro. Segundo a Caixa, até esta quinta-feira, já foram pagos R$ 273,0 bilhões do auxílio emergencial para 67,9 milhões de brasileiros, num total de 474,1 milhões de pagamentos.



A partir do dia 19 deste mês até 27 de janeiro de 2021, os beneficiários poderão sacar os recursos em espécie ou transferir para outras contas. A liberação dos valores segue a mesma lógica dos créditos: o mês de nascimento.



Confira o calendário de pagamentos abaixo:

Publicidade

fotogaleria

Números

Ainda segundo a instituição financeira, ao todo, foram processados 109,2 milhões de cadastros para o auxílio emergencial. Foram 1,87 bilhão de visitas ao site criado para o programa; mais de 130,8 milhões de downloads do App Auxílio Emergencial; mais de 639 milhões de ligações para central telefônica 111 e mais de 283 milhões de downloads do aplicativo Caixa Tem.



Publicidade