Preço da gasolina aumenta 17% desde maio

Publicado 16/12/2020 16:27 | Atualizado 16/12/2020 16:27

Brasília - O preço da gasolina apresentou aumento de 17% do mês de maio até o fechamento da primeira quinzena de dezembro, de acordo com o Índice de Preços Ticket Log (IPTL). Segundo a empresa, o combustível deve fechar o ano de 2020 em patamares próximos ao período pré-pandemia.



Segundo o levantamento, a gasolina, que foi registrada na média de R$ 4,684 o litro nos primeiros quinze dias do mês, já está maior do que o valor encontrado nas bombas no mês de março, quando apresentou a média de R$ 4,628.



Ainda de acordo com a Ticket Log, a gasolina está 1,4% mais cara do que a registrada no fechamento do mês de novembro, mas segue compensando mais na relação 70/30 do que o etanol em 23 Estados. O litro do etanol só vale mais a pena do que a gasolina em Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais e São Paulo.



No comparativo entre regiões, a gasolina mais cara foi encontrada no Centro-Oeste, comercializada a R$ 4,764 o litro. O Sul registrou o valor mais barato, com o combustível vendido na média de R$ 4,470 nas bombas. "Dentro do território brasileiro, a gasolina chegou a variar quase 7% nos primeiros quinze dias de dezembro e a tendência é de aumento nessa diferença até o final deste ano", conclui Douglas Pina, Head de Mercado Urbano da Edenred Brasil, controladora da Ticket Log.



O IPTL é um índice de preços de combustíveis levantado com base nos abastecimentos realizados nos 18 mil postos credenciados da Ticket Log.