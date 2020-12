Dólar ultrapassa os R$ 5,20 Pixabay

Publicado 21/12/2020 10:31 | Atualizado 21/12/2020 10:46

Esta segunda-feira (21) começou com uma forte alta na operação do dólar, por conta da cautela dos investidores graças à uma nova variante do coronavírus identificada no Reino Unido, que está sendo responsável por forçar restrições severas na Inglaterra, incluindo a proibição de viagens de muitos países. Ate às 9h34, a moeda norte-americana subia 2,77% e estava sendo vendida a R$ 5,2225. Na máxima até o momento chegou a R$ 5,2250.

Na última sexta-feira (18), o dólar fechou em alta de 0,08%, a R$ 5,0818, e fechou a semana com avanço de 0,74%. Na parcial de dezembro, porém, apresenta queda de 4,95%. No ano, registra alta de 26,73%.

Nova variante do coronavírus nos mercados

A repercussão diante da rápida disseminação da nova variante do coronavírus identificada no Reino Unido já atingiu a Itália, Espanha, Suíça e Austrália, que também já encontraram pessoas infectadas por essa mutação. De acordo com o governo britânico, a variante é 70% mais transmissível que a original.

Os preços do petróleo tiveram queda de mais de 5% nesta segunda-feira, a maior desde junho.

As preocupações com a mutação do coronavírus no Reino Unido ofuscaram a notícia de que o congresso americano chegou a um acordo para lançar novos estímulos fiscais na casa dos US$ 900 bilhões. O apoio, válido até março, inclui pagamentos de mais de US$ 600 para americanos (incluindo crianças) que ganham menos de US$ 75 mil por ano e benefícios de até US$ 300 por semana para desempregados.

De acordo com a pesquisa Focus divulgada nesta segunda pelo Banco Central, a estimativa dos analistas do mercado financeiro para a taxa de câmbio no fechamento deste ano caiu de R$ 5,20 para R$ 5,15. Já para o fim de 2021, caiu de R$ 5,03 para R$ 5 por dólar.

Pela décima nona semana seguida, os analistas elevaram a previsão da inflação para 2020, passando de 4,35% para 4,39%.