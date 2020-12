O impacto nos gastos das famílias após a redução do valor pago pela Caixa aconteceu principalmente nos setores de alimentos e remédios Marcelo Camargo/Agência Brasil

Por O Dia

Publicado 21/12/2020 11:24 | Atualizado 21/12/2020 12:32

Depois da queda do valor do auxílio emergencial pela metade, mais pessoas passaram a buscar outras fontes de renda. Ainda assim, 36% das famílias que recebem o benefício não têm outra forma de garantir o seu sustento financeiro. Os dados são de pesquisa do Datafolha, publicada nesta segunda-feira (21) pelo jornal “Folha de S. Paulo”.

Em comparação a dados do mesmo levantamento feito em agosto pelo instituto, esse número de pessoas que dependem exclusivamente do auxílio emergencial já caiu: era de 44% e teve uma queda, portanto, de 8%. A pesquisa anterior, porém, havia sido feita antes da redução de R$ 600 para R$ 300 no benefício. As informações atuais mostram que 27% dos beneficiários passaram a buscar outra fonte de renda depois da mudança no valor pago pelo governo federal.

O impacto nos gastos das famílias após a redução do valor pago pela Caixa aconteceu principalmente nos setores de alimentos e remédios. Para o primeiro, a redução foi de 75%, enquanto no segundo a queda foi de 65%. Caiu também o consumo de água, luz e gás (57%) e transporte (52%). 55% deixaram de pagar as contas da casa, enquanto 51% pararam de pagar escola ou faculdade.

As informações do levantamento do Datafolha mostram que 39% dos entrevistados solicitaram o auxílio emergencial e, desses, 81% tiveram os pedidos atendidos.

Se considerado o impacto da pandemia no bolso, 42% das pessoas responderam que sua renda diminuiu após a chegada da covid-19 neste ano. Em agosto, esse número era de 46%. Levando em conta somente a parcela dos entrevistados que foram atendidos pelo auxílio emergencial, 51% tiveram sua renda afetada negativamente após o novo coronavírus. No levantamento anterior, esse número era de 60%.

Ao todo, o Datafolha ouviu 2.016 pessoas entre os dias 8 e 10 de dezembro pelo telefone. A margem de erro é de dois pontos percentuais.