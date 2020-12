Ibovespa acompanha recuperação no exterior e opera em alta moderada Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

Publicado 22/12/2020 11:42

O Índice Bovespa opera em alta moderada nesta manhã de terça-feira, 22, devolvendo parte das perdas da véspera (-1,86%), quando os mercados globais enfrentaram uma onda de aversão ao risco pelo temor da nova cepa do coronavírus identificada no Reino Unido. Hoje, a recuperação é sustentada pela redução desses temores e pela aprovação do pacote de US$ 900 bilhões para estímulo à economia americana. Com as altas das bolsas na Europa e nos futuros de Nova York, o Ibovespa também encontra espaço para alguma recuperação. Às 10h54, o índice subia 0,77%, aos 116.714,78 pontos, na máxima do dia.

Além da influência externa, o cenário político doméstico segue no radar. Ontem, parte da queda do Ibovespa foi atribuída a atritos dessa natureza. O motivo de um repique de estresse foi a votação na Câmara da PEC que eleva em 1% as transferências da União para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) está marcada para hoje e requer atenção. Uma vez aprovada, a proposta pode retirar R$ 4 bilhões do caixa da União por ano. Em 12 anos, o valor pode chegar a R$ 43 bilhões.

Nesta manhã, destaque para o IPCA-15 de dezembro, que teve alta de 1,06% em dezembro, ante 0,81% em novembro. Apesar da aceleração, a inflação ficou abaixo da mediana das estimativas colhidas pelo Projeções Broadcast, de 1,16%. No mercado de commodities, a manhã é novamente de queda dos preços do petróleo. Já o minério de ferro, que subiu mais de 7% na segunda-feira, atingindo o maior nível em nove anos, hoje passou por ajustes e fechou em queda de 6,76% no mercado chinês, a US$ 164,53 a tonelada.