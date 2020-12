O calendário para o pagamento do auxílio de R$ 300 a beneficiários do Bolsa Família termina nesta quarta-feira (23), quando recebem os que têm NIS com final 0 Divulgação

Por Brasil Econômico

Publicado 22/12/2020 12:06

A Caixa Econômica Federal paga, nesta terça-feira (22), a última parcela do auxílio emergencial de R$ 300 a 1,6 milhão de beneficiários do Bolsa Família. Hoje, recebem aqueles com NIS terminado no número 9.

O calendário para o pagamento do auxílio de R$ 300 a beneficiários do Bolsa Família termina nesta quarta-feira (23), quando recebem os que têm NIS com final 0.

Com a previsão do fim do auxílio em janeiro, os beneficiários voltarão a receber o depósito habitual do próprio Bolsa Família.

Para quem está recebendo o auxílio emergencial de R$ 300 mas não se enquadra no grupo do Bolsa Família, as parcelas continuam a ser pagas até o dia 29 de dezembro. Os saques, de acordo com o calendário oficial, serão liberados até 27 de janeiro.