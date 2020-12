Para os cadastrados no Bolsa Família, o pagamento de R$ 300 será feito para os que possuem NIS terminado no número 0 Marcello Casal JrAgência Brasil

Por IG Economia

Publicado 23/12/2020 09:55

A Caixa Econômica Federal paga, nesta quarta-feira (23), a última parcela do auxílio emergencial de R$ 300 a beneficiários do Bolsa Família. Além deles, recebem também cidadãos nascidos em outubro que estão fora do programa social.

Para os cadastrados no Bolsa Família, o pagamento de R$ 300 será feito para os que possuem NIS terminado no número 0. Esse é o último grupo, marcando o fim do calendário de pagamentos do auxílio emergencial a beneficiários do Bolsa. Em janeiro, o benefício original volta a ser pago.

Publicidade

Já para quem não é cadastrado no Bolsa Família, o calendário de pagamentos do auxílio segue até o próximo dia 29. Nesta quarta-feira, recebem os nascidos em outubro, com parcelas de R$ 300 ou R$ 600. Nesse caso, o pagamento é feito em conta poupança - o saque será permitido apenas em janeiro, de acordo com o calendário da Caixa.

Veja quem recebe o auxílio emergencial nesta quarta:

Publicidade

- Bolsa Família : beneficiários com NIS terminado em 0 recebem R$ 300;

- Fora do Bolsa Família : nascidos em outubro que receberam quatro parcelas recebem a última de R$ 600; nascidos em outubro que receberam até três parcelas recebem parcelas de R$ 600 restantes até a quinta; nascidos em outubro que já receberam todas as parcelas de R$ 600 recebem a última de R$ 300.