Publicado 23/12/2020 11:37

O Índice Bovespa oscila em alta moderada na primeira hora de negociação desta quarta-feira, no patamar dos 117 mil pontos, dando continuidade ao viés positivo de ontem e alinhado ao desempenho das bolsas ao redor do mundo. Já em clima de final de ano, a expectativa é de liquidez ainda mais reduzida na B3, principalmente no período da tarde, após a divulgação dos diversos indicadores previstos para o dia.

No exterior, a expectativa de acordo comercial entre Reino Unido e União Europeia é fator positivo e contribui para a alta das bolsas. Nos Estados Unidos, gera cautela o vídeo gravado pelo presidente Donald Trump com críticas ao pacote fiscal de US$ 900 bilhões aprovado pelo Congresso, chamado por ele de "desgraça".

Às 11h03, o Ibovespa subia 0,56%, aos 117.291,83 pontos. A alta é praticamente generalizada entre as blue chips. A exceção fica com os papéis da Vale, que alternam altas e baixas em novo dia de queda dos preços do minério de ferro no mercado chinês.