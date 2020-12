Quiosques não poderão ter festas com venda de ingresso Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 11:49

Rio - Por causa da pandemia, algumas festas de Ano Novo estão sendo canceladas e outras proibidas de acontecer através de decretos municipais, como na cidade do Rio de Janeiro. O Procon estadual (Procon-RJ) esclarece algumas dúvidas para os consumidores que já adquiriram ingressos para alguma festa.

Um dos principais pontos é que a empresa não é obrigada a reembolsar o consumidor, desde que garanta a remarcação ou a disponibilização de um crédito do valor gasto para ser usado futuramente, conforme determina a Lei nº 14.046, criada durante a pandemia.



A legislação estabelece que caso haja adiamento ou cancelamento do evento por causa da pandemia, a empresa precisa:

Publicidade

. remarcar o evento no prazo de até 18 meses a contar do encerramento do estado de calamidade pública, sem custo adicional ao consumidor, respeitando os valores e condições originalmente contratadas

. ou disponibilizar o crédito para uso ou abatimento na compra de outros serviços ou eventos, no prazo de até 12 meses da data de encerramento do estado de calamidade pública.



Se a empresa responsável pela organização do evento não garantir as condições citadas, aí sim ela será obrigada a reembolsar os valores pagos pelo consumidor. O cliente tem até 120 dias, contados da comunicação do cancelamento do evento, ou 30 dias antes da realização do evento, o que ocorrer antes, para solicitar o reembolso do valor devido.