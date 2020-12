As liquidações acontecem nos segmentos de vestuário, acessórios, além de cama, mesa e banho Ricardo Cassiano/Agencia O Dia

Por O Dia

Publicado 28/12/2020 17:48 | Atualizado 28/12/2020 17:57

Rio - Até o próximo domingo, dia 3, os shoppings Botafogo Praia, Boulevard, Madureira, Nova América e Nova Iguaçu administrados pela Ancar Ivanhoe, oferecem o "Super Saldo" com descontos de até 70% nas lojas participantes. Após um ano atípico, os empreendimentos se organizaram para fomentar as vendas com produtos a preços atrativos neste final do ano.



A data já é aguardada por todos no calendário do varejo e tem como intuito zerar os estoques dos lojistas num período que é tradicionalmente mais calmo. A expectativa para o período é que as intenções de compras sejam similares às do Natal. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), a categoria de vestuário e calçados, seguida pelos artigos de uso pessoal e domésticos estarão no topo da lista das maiores intenções de compra dos consumidores.



Para Diego Marcondes, Head de Marketing da Ancar Ivanhoe, o Super Saldo busca estimular as vendas dos lojistas após o Natal. “Com a alta da inflação, temos um cenário desafiador em 2021. A campanha busca usar a força do grupo para contribuir com todo o ecossistema da indústria através do fomento das vendas”, conclui.



Liquidações

As liquidações acontecem nos segmentos de vestuário, acessórios, além de cama, mesa e banho. Na loja Track & Field do Botafogo Praia, a camisa Surf Natureza sai de R$ 249,90 por R$149,90. Já na Santa Lola do Nova Iguaçu, a rasteira de bico quadrado está de R$199,90 por R$59,90. Já na Imaginarium a Caneca Campainha sai de R$79,90 por R$49,90.