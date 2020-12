Ibovespa atingiu 120 mil pontos nesta quarta-feira Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Por ESTADÃO CONTEÚDO

São Paulo - Os inéditos 120 mil pontos foram realidade primeiramente no mercado futuro de ações da B3, quando a máxima atingiu 120.240 pontos. Logo em seguida, instantes após a abertura, o índice à vista superou a marca dos 120 mil pontos. Até o momento, a máxima alcançada pelo Ibovespa foi de 120.149,85 pontos. "Tem muita notícia positiva sobre vacina", diz Bruno Takeo, gestor da Ouro Preto Investimentos.



Às 10h39, o Ibovespa subia 0,52%, aos 120.035,26 pontos.



Na seara de informações sobre imunizante contra o novo coronavírus, a vacina da Universidade Oxford e da AstraZeneca pode ter eficácia de 80%, quando é dado um intervalo de três meses entre a primeira e a segunda dose, conforme a Reuters.



Já no Reino Unido, mais uma vacina foi aprovada para uso emergencial (Oxford/AstraZeneca). "Isso está animando, quem sabe pode ser um gatilho para o Brasil começar logo o processo de imunização", diz Takeo.



Como é fechamento de ano e também de semestre, deve ter uma puxada, pode até ter uma pequena 'guerra'", diz o estrategista-chefe da Levante Ideias de Investimentos, Rafael Bevilacqua. "Além disso, os EUA ainda devem tentar aprovar a ampliação do auxílio e, para completar, o noticiário sobre vacina também é positivo. Ou seja, tende a ser um dia também positivo", emenda Bevilacqua.



"No geral, prevalece um contexto de maior apetite ao risco, o que fica ilustrado não apenas pelos recordes nas bolsas, mas também em outros ativos como o bitcoin", ressalta em nota o economista Silvio Campos Neto, sócio da Tendências Consultoria Integrada.



Enquanto os futuros de Nova York sobem de forma moderada, as bolsas europeias têm sinais mistos, porém o petróleo avança mas as ações da Petrobras têm variações divergentes: PN cedia 0,07% e ON subia 0,38%. Os papéis ainda podem ser influenciados pelo noticiário envolvendo a companhia.



A Petrobras informa que foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) de acionistas da Transpetro a redução do capital social da subsidiária, no montante de R$ 557.020.835,82. Também ontem, a estatal anunciou ter recebido R$ 232,6 milhões em razão do acordo de leniência celebrado entre o Ministério Público Federal (MPF) e a Vitol, em 3 de dezembro. Já Vale ON subia 0,03%.



"Se pararmos para avaliar com mais atenção, o País está terminando o ano bem. Iniciou o ano indicando melhora, depois as projeções pioraram por causa do início da pandemia de coronavírus, com estimativas para o PIB indicando recuo entre 15% e 10%. Agora, tende a ceder em torno de 4%, e crescer na faixa dessa marca em 2021", afirma o estrategista-chefe da Levante.



"Com a China, puxando o crescimento, liquidez continuando e com juro baixo, deve ser um ano bom", completa Bevilacqua, que não descarta a possibilidade de o Ibovespa tatear 140 mil, 150 mil pontos no ano que vem.