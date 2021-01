Por iG

Publicado 05/01/2021 19:28

O dólar voltou a subir nesta terça-feira (5), devido à, entre outros fatores, apreensão nos mercados globais decorrente de medidas de isolamento social mais rígidas na Europa, além dos desdobramentos das eleições legislativas na Geórgia, nos Estados Unidos.

A moeda norte-americana alcançou uma máxima de R$ 5,353 no dia, enquanto sua mínima foi de R$ 5,274. No dia anterior, em forte alta, o dólar iniciou o ano de 2021 com um crescimento forte de 1,57%, fechando o dia em R$ 5,268.

Os temores por causa das notícias internacionais afetam, também, a Bolsa de Valores brasileira. O Ibovespa, principal índice da B3, chegou a recuar 1,01%, aos 117.658 pontos. Na véspera, a bolsa também fechou com queda, mas de 0,14%, aos 118.854 pontos.

Os investidores, agora, estão de olho no estado da Geórgia, no sul dos EUA, que, nesta terça-feira, define os dois Senadores que representarão o estado de Washington. Essa votação é importante para definir qual partido terá a maioria dos representantes na casa. Dos 98 senadores eleitos, 50 são republicanos e 48 democratas.

Caso os dois candidatos do democrata Joe Biden vençam, o partido terá 50 cadeiras e a vice-presidente eleita, Kamala Harris, atuará como o voto de minerva nas decisões facilitando a governabilidade do novo presidente.

Já na Europa, o Reino Unido inicia hoje a terceira fase de lockdown após a disparada de casos de Covid-19. O primeiro-ministro Boris Johnson, em pronunciamento divulgado nas redes sociais, afirmou que “com quase todo o país já sob medidas extremas, é claro que precisamos fazer mais, juntos, para trazer essa nova variante sob controle enquanto nossas vacinas são lançadas”.