a ferramenta está disponível para os clientes que possuem operações com pagamento atrasado e que entram em contato com o BB pelo WhatsApp Estefan Radovicz

Publicado 11/01/2021 17:00 | Atualizado 11/01/2021 20:12

Brasil - Clientes com dívidas podem recorrer aos bancos para renegociar seus débitos. Mesmo sem campanhas específicas, as instituições bancárias promovem opções para tirar o nome do vermelho com condições para os correntistas. No caso dos clientes do Banco do Brasil, a instituição já fechou R$ 40 milhões em acordos pelo WhatsApp, solução lançada pelo BB em agosto do ano passado.

De forma digital e inédita no mercado financeiro, por meio de um assistente virtual na API do WhatsApp Business, a ferramenta está disponível para os clientes que possuem operações com pagamento atrasado e que entram em contato com o BB pelo WhatsApp.

Sem necessidade de acionar atendente, cerca de 4,5 mil acordos de clientes pessoas físicas já foram firmados exclusivamente com o assistente virtual. Operações de até R$ 1 milhão podem ser renegociadas.

"Até o momento, o público que tem fechado acordos é composto majoritariamente por mulheres, com faixa etária entre 18 e 29 anos. Uma renegociação totalmente digital está levando, em média, menos de 4 minutos para ser concluída. Acreditamos que a solução traz bastante comodidade, em um fluxo ágil e intuitivo", ressalta Ronaldo Ferreira, diretor de reestruturação de ativos operacionais.

Para utilizar a funcionalidade, basta que o cliente acesse o WhatsApp do BB, pelo número (61) 4004-0001, converse com o assistente virtual sobre renegociação de dívidas, ou envie a palavra #renegocie. Em seguida, o assistente virtual identifica quais ofertas de renegociação estão disponíveis para esse cliente e, ao escolher uma delas, o cliente já fecha o negócio e recebe o boleto no próprio WhatsApp. Durante o processo, há a opção de pedir para conversar com um atendente.

Para fazer uso da solução, o dispositivo móvel do cliente deve estar liberado para transações pelo WhatsApp. A ferramenta permite ainda cancelar acordo realizado, emitir segunda via de boleto de renegociação e liquidar acordos de forma antecipada.

Outros bancos

Na Caixa Econômica, o banco informa que a campanha 'Você no Azul' foi encerrada no dia 31 de dezembro. Porém, para quem quer renegociar dívidas é possível se informar através desse link https://www.caixa.gov.br/voce/negociacao/Paginas/default.aspx

Já o Bradesco disse que está disponível para renegociar a dívida de seus clientes durante o ano todo. As condições são avaliadas caso a caso. Para renegociar, basta que o cliente acesse o site https://banco.bradesco/html/classic/produtos-servicos/renegociacao-de-dividas/index.shtm, além dos canais digitais e rede de agências.

No mês de janeiro, o Itaú Unibanco está oferecendo aos inadimplentes com atraso entre 15 e 90 dias as seguintes condições: descontos na quitação de contratos ou parcelas pendentes dos produtos Sob Medida e Crediário, taxas reduzidas para reparcelar o produto Sob Medida, taxa de 1,49% para o pagamento de dívidas de clientes com relacionamento de longo prazo com o banco. Já para inadimplentes em atraso superior a 90 dias desconto progressivo de acordo com o valor de entrada do pagamento da dívida.

Virada financeira

O Santander promove a Virada Financeira, uma ação de orientação que oferece condições diferenciadas e dicas para apoiar os clientes a organizarem o orçamento neste começo do ano, período de maior concentração de dívidas e gastos. Até abril, no site www.santander.com.br/viradafinanceira2021, estarão disponíveis simulações de gastos, recomendações para planejar as contas, sair do endividamento e ajudar na construção de disciplina orçamentária.

Entre as dicas que o Santander oferece para planejar e organizar as contas estão: estabelecer objetivos concretos e definidos, listar todas as receitas e despesas, calcular a soma de cada uma delas e verificar se o saldo é positivo ou negativo, criar o hábito de poupar e não gastar mais do que ganha. O banco oferece também o download de uma planilha pronta para controle de gastos e caminhos para reorganizar e quitar as dívidas.

Já entre as soluções financeiras estão: pagamento da primeira parcela em até 59 dias, pagamento da primeira parcela em até 59 dias, com até 90% de desconto na dívida, entrada de R$ 10 para todo mundo conseguir parcelar a fatura e parcelas fixas em até 24 meses, sem redução do limite do cartão.