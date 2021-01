Óleo de soja é o vilão de 2020 Reprodução Sindbancários

Por O Dia

Publicado 12/01/2021 13:17

Brasil - O óleo de soja foi o grande vilão na alta de preços em 2020, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O item teve uma variação de 103,79% no ano passado.

Além do óleo de soja, outros produtos que mais contribuíram para a alta do grupo foram o arroz (76,01%), feijão fradinho (68,08%) e batata-inglesa (67,27%). Além disso, os preços de outros itens importantes na cesta das famílias brasileiras, como o tomate (52,76%), laranja-lima (53,1%), batata-doce (48,1%), repolho (46,43%), cenoura (45,98%) e feijão preto (45,38%), leite longa vida (26,93%), as frutas (25,40%) e as carnes (17,97%) também tiveram altas expressivas em 2020.

Com o início da pandemia do coronavírus em março do ano passado, a procura por alimentos e bebidas cresceu no mercado interno. Além disso, a alta do dólar provocou uma competição de produtos brasileiros fora do país, o que elevou as exportações e gerou impacto nos preços dentro do território brasileiro.

Porém, o distanciamento social e as restrições necessárias impostas pelos governadores para frear a disseminação da Covid-19 trouxeram consequências para o setor de serviços. Entre as principais quedas de preços em 2020 estão passagens áereas (-17,15%) e hospedagem (-8,07%), por exemplo.

Em Habitação, a maior contribuição veio da energia elétrica (9,14%). Esse resultado foi influenciado pela mudança da bandeira tarifária de novembro (verde) para dezembro (vermelha patamar 2), já que até novembro a variação acumulada no ano era de -0,18%. Vale lembrar que, enquanto na bandeira verde não há cobrança adicional, a bandeira vermelha patamar 2 acrescenta R$ 6,243 a cada 100 quilowatts-hora consumidos.