Apesar do retorno baixo, a poupança continua opção mais popular Agência Brasil

Por Marina Cardoso

Publicado 12/01/2021 16:12

Após a inflação oficial medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) ter fechado 2020 em 4,52%, a caderneta de poupança terminou o ano passado sem ganho real, com uma perda negativa de 2,30%. Com isso, o resultado é o pior em rentabilidade real dos últimos 18 anos.

De acordo com levantamento da provedora de informações financeiras Economatica, a pior rentabilidade tinha sido registrada em 2002, quando o poupador perdeu 2,90%. O estudo também revelou que foi o segundo ano seguido em que o rendimento do investimento perdeu para a inflação. Em 2019, a caderneta de poupança teve uma perda real de 0,05%, descontado o IPCA. Antes, a última vez o investimento tinha perdido rendimento real aconteceu em 2015. Naquele ano, foi registrado perda de 2,28%.

Comparativo de aplicações em 2020

A análise da Economatica sobre investimentos traz outras informações sobre aplicações no ano passado descontados a inflação medida pelo IPCA. O levantamento aponta que o CDI e o Ibovespa também tiveram rentabilidade negativa em 2020. O melhor desempenho foi do ouro, seguido pelo euro, com 49,19% e 34,69%, respectivamente. Veja abaixo o comparativo:

- Ouro: 49,19%

- Euro: 34,69%

- Dólar: 23,36%

- Ibovespa: -1,53%

- CDI: -1,68%

- Poupança: -2,30%

É preciso lembrar que diferentemente dos outros investimentos do comparativo, a rentabilidade da caderneta de poupança é isenta da alíquota de Imposto de Renda, além de não incidir demais encargos.

Para este ano, o mercado financeiro prevê a inflação em 3,34%, de acordo com a última pesquisa Focus do Banco Central. Além disso, os analistas do mercado financeiro projetam a Taxa Selic em 3,25% no final de 2021 e em 4,75% em 2022.